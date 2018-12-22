Спорт

Анна Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Газета.Ru
13:22

Анна Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию, сообщает ТАСС. 15-летняя спортсменка набрала 229,78 балла по сумме произвольной и короткой программ. Серебряная медалистка Александра Трусова уступила победительнице на 0,07 балла.
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