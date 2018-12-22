Спорт

Щербакова рассказала о неудачах на тренировках перед чемпионатом
Газета.Ru
15:31

Фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свои выступления на чемпионате России, передает ТАСС. Спортсменка рассказала, что допускала ошибки в четверном лутце во время тренировки перед исполнением произвольной программы.
Газета.Ru15:31

Подробнее о событии

Щербакова рассказала о неудачах на тренировках перед чемпионатом

Газета.Ru15:31

Щербакова отметила, что на разминке допускала ошибки при исполнении четверного лутца

ТАСС13:49

Щербакова: старалась следить за всеми элементами, но и кататься эмоционально

Чемпионат12:52

Щербакова о выступлении на ЧР: старалась кататься эмоционально

RT на русском12:43

Анна Щербакова: «Четверной лутц? Просто знаю, как исполнять этот прыжок»

Спорт-Экспресс13:04

Щербакова чисто исполнила четверной лутц в произвольной программе на чемпионате России

Sports.ru12:27

Анна Щербакова: «Четверной не получался, хотела уже бросить, но Этери попросила прыгнуть еще раз. И я выехала»

Спорт БИЗНЕС Online20 декабря в 05:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:19, Ашберн
Спорт

Анна Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Обновлено в 13:22
Футбол

«Ювентус» победил «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу

Обновлено в 16:27
Футбол

Гол Мбаппе позволил «ПСЖ» обыграть «Нант»

«ПСЖ» на своем поле провел матч с «Нантом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Парижане добились победы во встрече со счетом 1:0.
Обновлено в 17:05
Футбол

Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник "Реала" Гарет Бейл получил приз "Золотой мяч" лучшему игроку клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в ОАЭ, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Обновлено в 14:53
Хоккей

Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Детройт»

Обновлено в 16:54
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.
Обновлено в 17:27
Хоккей

ЦСКА победил СКА на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:56
Футбол

«Барселона» обыграла «Сельту» и возглавила таблицу чемпионата Испании

Обновлено в 14:33
Спорт

Биатлонист Логинов стал вторым в пасьюте на этапе Кубка мира

Обновлено в 09:53
Футбол

«Лестер» обыграл «Челси» благодаря голу Варди

Обновлено в 11:51
Хоккей

«Бостон» забросил 5 шайб «Нэшвиллу»

"Бостон" обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 15:58
Футбол

Василий Карасёв покинул пост главного тренера «Зенита»

Баскетбольный клуб «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Василием Карасёвым, сообщает официальный сайт санкт-петербургской команды.
Обновлено в 07:37
Единоборства

Боксер Уайт во второй раз победил Чисору и может встретиться с чемпионом мира Джошуа

Соперники встретились во второй раз.
Обновлено в 19:09
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено в 13:49
Футбол

«Лейпциг» победил «Вердер», «Байер» обыграл «Герту»

"Лейпциг" победил "Вердер" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:2). Победный гол забил нападающий Арминду Брума.
Обновлено в 11:58
ещё по теме
Главное