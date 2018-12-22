Фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свои выступления на чемпионате России, передает ТАСС. Спортсменка рассказала, что допускала ошибки в четверном лутце во время тренировки перед исполнением произвольной программы.

Щербакова рассказала о неудачах на тренировках перед чемпионатом

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