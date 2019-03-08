Щербакова опередила Трусову в короткой программе на юниорском ЧМГазета.Ru вчера в 02:10

Россиянка Анна Щербакова захватила лидерство после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Загребе, опередив другую ученицу Этери Тутберидзе Александру Трусову. Третья россиянка, Ксения Синицына занимает четвертое место.

Щербакова опередила Трусову в короткой программе на юниорском ЧМ

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