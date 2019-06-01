Футбол

Щенников в третий раз стал отцомМатч ТВ 08:50

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Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников в третий раз стал отцом. Об этом сообщается в официальном Instagram армейцев.
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Щенников в третий раз стал отцом

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Российский футболист, защитник московского ЦСКА и сборной России. Трёхкратный чемпион России по футболу, трёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России.
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