Щенников в третий раз стал отцомМатч ТВ 08:50

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников в третий раз стал отцом. Об этом сообщается в официальном Instagram армейцев.

Щенников в третий раз стал отцом

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