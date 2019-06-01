Футбол
Щенников в третий раз стал отцомМатч ТВ 08:50
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников в третий раз стал отцом. Об этом сообщается в официальном Instagram армейцев.
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Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
В Каменске-Уральском двое детей отравились растворителем
В Каменске-Уральском двое детей в детском саду № 9 отравились растворителем.
Обновлено в 07:01
Общество
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 2 июня
На воскресенье, 2 июня, в Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром, грозой и риском возникновения пожаров.
Обновлено в 09:19
Музыка
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Похитивший 51 млрд долларов Ходорковский рассуждает в Гааге о коррупции в РФ
Опальный российский олигарх Михаил Ходорковский на днях выступил перед студентами Лейденского университета, с которыми рассуждал о коррупции в России, не упомянув, что сам является ее неотъемлемой частью.
Обновлено в 08:36
Общество
Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем
Обновлено в 09:04
Политика
Марш в поддержку политзаключенных стартовал в Киеве
В Киеве начался марш в поддержку украинских политзаключенных, которые незаконно находятся в тюрьмах на территории России.
Обновлено в 08:40
Общество
Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована
Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.
Обновлено в 03:59
Политика
Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Общество
В 2020 году россиянам сократят новогодние каникулы
В Роструде отметили, что сокращение праздников произойдёт «по техническим причинам». В последние два года каникулы длились десять дней.
Обновлено вчера в 02:58
Экономика
Конкурс на проектирование скоростной автотрассы Москва–Казань может начаться в конце 2019
Обновлено в 09:42
Происшествия
Задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков
Сегодня официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов убит в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода
Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика
Президент Косово пригрозил ЕС присоединением к Албании
Против признания Косово выступают более 60 стран, в том числе РФ, Индия, Китай, Израиль и еще пять членов Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Алена Водонаева заявила, что «девушки никогда не будут считать ее сына скупым, безответственным и инфантильным»
Обновлено в 07:25
Общество
Минфин назвал возраст, с которого детям можно давать карманные деньги
Нужно рассказать детям, как правильно хранить наличные деньги, и почему не стоит ни с кем делиться информацией, где держат деньги дома родители.
Обновлено в 00:03
Авто
Porsche 911 Speedster приспособили под буксировку прицепа
Производство Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster продолжалось с января по июль 1989 года, в результате чего было выпущено всего 2104 автомобиля.
Обновлено в 07:50
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика
Медведев высказался об отношениях России и Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что нынешняя риторика киевских властей противоречива, и пока не видит никаких действий с их стороны по налаживанию отношений между двумя странами.
Обновлено в 07:52
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:38
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Общество
Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром
Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.
Обновлено в 09:32