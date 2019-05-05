Щенников рассказал о своем самом памятном голеSoccer.ru 04:28

Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал о своем самом памятном голе.

Щенников рассказал о своем самом памятном голе

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