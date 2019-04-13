Футбол
Щенников проведет 300-й матч в составе ЦСКАSoccer.ru 06:33
Футболист армейцев проведет 300-й матч в составе ЦСКА. Игрок выйдет в стартовом составе на эту встречу.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Происшествия
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе
Обновлено в 06:41
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3
Обновлено в 08:56
Игры
«Чертоги разума» и расизм в записи игрового процесса The Sinking City
На канале Game Informer появилась запись игрового процесса лавкрафтовского детектива The Sinking City.
Обновлено в 11:24
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы
Российские туристы - женщина и семилетний ребёнок – серьезно пострадали в пятницу вечером в результате несчастного случая в луна-парке в Айя-Напе на Кипре, сообщает кипрский телеканал Alpha.
Обновлено в 11:10
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Футбол
«Уфа» сыграла вничью с «Енисеем»
Обновлено в 06:25
Футбол
«Эспаньол» дома обыграл «Алавес»
"Эспаньол" обыграл "Алавес" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании (2:1). Голом в составе хозяев отметился защитник Адрия Педроса.
Обновлено в 09:05
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Космос
Капсулу космического корабля «Союз» установили в Борисоглебске
Обновлено в 10:38
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
Обновлено в 05:37
Общество
Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ
Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Политика
Лавров заявил о провале «блицкрига» США в Венесуэле
США готовы "топить" и "прижимать" другие страны ради сохранения своей исключительности в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТО
В наблюдениях за учениями НАТО участвовали большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец".
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Петербурге полиция изъяла 160 тысяч поддельных учебников
Ущерб от деятельности книжных пиратов составил около миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела
Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено в 03:29
Автоспорт
Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Машина проявила себя неплохо, есть потенциал для роста. Квалификацию Квят считает лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 05:14
Происшествия
СК проводит проверку после травмирования школьника на западе Москвы
Московское управление СК проводит доследственную проверку по факту травмирования 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 09:26
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Футбол
СПАЛ отсрочил чемпионство «Ювентуса» в Серии А
Обновлено в 11:06
Гаджеты
Apple намерена уладить конфликт с Qualcomm ради 5G-модемов
Как стало известно, Apple намерена уладить конфликт с Qualcomm и выбрать именно ее в качестве поставщика модулей 5G, но при условии, что последняя назначит адекватную цену за них.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Кино
Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни
Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 13:30