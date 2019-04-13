Футбол

Щенников проведет 300-й матч в составе ЦСКАSoccer.ru 06:33

Футболист армейцев проведет 300-й матч в составе ЦСКА. Игрок выйдет в стартовом составе на эту встречу.
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«Оренбург» притормозил «золотую» погоню ЦСКА

Евро-футбол.ру08:57

Эрнандес и Чалов — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Оренбургом»

Матч ТВ06:03

Стали известны составы ЦСКА и «Оренбурга» на матч чемпионата России

Газета.Ru06:09

Эрнандес и Чалов — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Оренбургом»

Sportbox.RU06:03

Щенников проведет 300-й матч в составе ЦСКА

Soccer.ru06:33

ЦСКА - «Оренбург»: Абель Эрнандес выйдет с первых минут в атаке армейцев

Спорт-Экспресс05:50

ЦСКА — «Оренбург»: Чалов, Сигурдссон и А. Эрнандес сыграют с первых минут

Чемпионат05:46
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Происшествия

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе

Обновлено в 06:41
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3

Обновлено в 08:56
Игры

«Чертоги разума» и расизм в записи игрового процесса The Sinking City

На канале Game Informer появилась запись игрового процесса лавкрафтовского детектива The Sinking City.
Обновлено в 11:24
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Российские туристы - женщина и семилетний ребёнок – серьезно пострадали в пятницу вечером в результате несчастного случая в луна-парке в Айя-Напе на Кипре, сообщает кипрский телеканал Alpha.
Обновлено в 11:10
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Футбол

«Уфа» сыграла вничью с «Енисеем»

Обновлено в 06:25
Футбол

«Эспаньол» дома обыграл «Алавес»

"Эспаньол" обыграл "Алавес" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании (2:1). Голом в составе хозяев отметился защитник Адрия Педроса.
Обновлено в 09:05
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Космос

Капсулу космического корабля «Союз» установили в Борисоглебске

Обновлено в 10:38
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров

В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

Обновлено в 05:37
Общество

Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ

Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено в 08:00
Политика

Лавров заявил о провале «блицкрига» США в Венесуэле

США готовы "топить" и "прижимать" другие страны ради сохранения своей исключительности в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТО

В наблюдениях за учениями НАТО участвовали большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец".
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Петербурге полиция изъяла 160 тысяч поддельных учебников

Ущерб от деятельности книжных пиратов составил около миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела

Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено в 03:29
Автоспорт

Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Машина проявила себя неплохо, есть потенциал для роста. Квалификацию Квят считает лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 05:14
Происшествия

СК проводит проверку после травмирования школьника на западе Москвы

Московское управление СК проводит доследственную проверку по факту травмирования 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 09:26
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Футбол

СПАЛ отсрочил чемпионство «Ювентуса» в Серии А

Обновлено в 11:06
Гаджеты

Apple намерена уладить конфликт с Qualcomm ради 5G-модемов

Как стало известно, Apple намерена уладить конфликт с Qualcomm и выбрать именно ее в качестве поставщика модулей 5G, но при условии, что последняя назначит адекватную цену за них.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Кино

Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни

Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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