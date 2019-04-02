Экономика
Матвиенко предлагает запретить выдачу микрокредитов под залог жильяРИА Новости 05:57
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает законодательно запретить выдачу микрофинансовыми организациями кредитов под залог жилья.
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Матвиенко поручила разработать законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья
Парламентская газета05:51
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Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
В NASA заявили об угрозе МКС из-за ракетных испытаний Индии
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС находится в опасности из проведённых Индией 27 марта противоспутниковых испытаниях.
Обновлено вчера в 23:34
Кино
Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице
Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
«Нафтогаз» объявил, что КНР предоставит финансирование её проектам
Второй этап требует согласования с китайской стороной, представители Sinosure решат, какие именно проекты «Нафтогаз Украины» получат финансирование, общая сумма которого составит около $800 млн, и будут реализовываться.
Обновлено в 06:05
Единоборства
В сентябре может провести бой Хабиб Нурмагомедов
О планах провести бой в сентябре рассказал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ
Бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 06:08
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Авто
Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России
За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.
Обновлено в 02:48
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Обновлено вчера в 16:35
Авто
Toyota представила новый хэтчбек Yaris
Компания Toyota, 1-го апреля показавшая мощный пикап на базе модели Yaris, представила в США уже не шуточный, а вполне реальный хэтчбек Yaris, который, по сути, является перелицованным субкомпактом Mazda 2. Новый Toyota Yaris получил 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 107 лошадиных сил, пару которому составит шестиступенчатая МКПП в стандарте или "автомат" за доплату.
Обновлено в 03:06
Экономика
Биткоин подорожал более чем на 15 процентов
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Лена Миро рассказала, почему Бузовой стало плохо после концерта
Скандальный блогер Лена Миро живейшим образом отреагировала на новость о том, что Ольге Бузовой стало плохо после выступления в Мытищах.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию
Журналистка, вдова российского политтехнолога Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о смене фамилии.
Обновлено в 03:16
Политика
Во второй тур выборов на Украине прошли Зеленский и Порошенко
Напомним, второй тур выборов пройдет 21 апреля.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Госдума разрешает охотиться из лука
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 06:05
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Футбол
Роша: «У „Спартака“ есть шансы догнать „Зенит“ и стать чемпионом»
Нападающий «Спартака» Педро Роша ответил на вопросы перед матчем с ЦСКА и проанализировал шансы в борьбе за чемпионство.
Обновлено в 03:50
Музыка
Мадонна выступит на «Евровидении» в Израиле за $1 миллион
На «Евровидении-2019» в Израиле выступит певица Мадонна. За свое выступление на конкурсе она получит гонорар в один миллион долларов.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Футбол
Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ
Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов получил признание как лучший игрок 21-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.
Обновлено в 04:32
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Автоспорт
Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Феррари»
Немецкий пилот Мик Шумахер впервые сел за руль болида «Феррари», взяв 29-й номер для тестов.
Обновлено в 04:39
Политика
В Берлине рассказали о переговорах по транзиту газа через Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.
Обновлено в 02:56