Футбол

«СЭ»: «Сочи» готов заплатить за Мевлю 4 млн евроSports.ru 10:54

«Сочи» планирует подписать защитника «Зенита» Миху Мевлю, утверждает «Спорт-Экспресс». Клуб из Сочи готов заплатить за трансфер 4 млн евро, а также предложить 29-летнему словенцу те же условия по контракту, что и в «Зените».
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«Сочи» готов купить у «Зенита» защитника Мевлю за 4 млн евро

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СМИ: «Сочи» готов выкупить Мевлю у «Зенита»

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У «Зенита» есть предложение по Мевле

Soccer.ru11:51

«Сочи» готов предложить за Мевлю 4 млн евро

Metaratings12:05

СМИ: «Сочи» готов выкупить Мевлю у «Зенита»

Матч ТВ11:25

«СЭ»: «Сочи» готов заплатить за Мевлю 4 млн евро

Sports.ru10:54

У «Зенита» есть предложение по Мевле

Спорт-Экспресс10:36
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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