Футбол
«СЭ»: «Сочи» готов заплатить за Мевлю 4 млн евроSports.ru 10:54
«Сочи» планирует подписать защитника «Зенита» Миху Мевлю, утверждает «Спорт-Экспресс». Клуб из Сочи готов заплатить за трансфер 4 млн евро, а также предложить 29-летнему словенцу те же условия по контракту, что и в «Зените».
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Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Политика
В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что у всех участников G7 возобладает здравый смысл в вопросе отношений с российской стороной.
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Общество
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Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии
Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
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Политика
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Обновлено в 06:33
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
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Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
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Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
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Единоборства
Харитонов нокаутировал Митриона в Bellator
Российский боец Сергей Харитонов выиграл поединок у американца Мэтта Митриона в рамках главного поединка турнира Bellator 225.
Обновлено в 01:13
Политика
Компании из Китая приобрели более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.
Обновлено в 12:33
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Российский губернатор пожалел, что в стране нет смертной казни
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов пожалел, что в России наложен мораторий на смертную казнь.
Обновлено вчера в 18:19
Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Президент Грузии заявила о нелегитимности выборов в Абхазии
Проходящие 25 августа президентские выборы в Абхазии являются нелегитимными, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд
Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
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Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в России началось продвижение украинского языка, передает РИА Новости.
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Армия и оружие
Маскировка по-тайваньски: Камуфляж «цифра» и красные каски
Маскировка по-тайваньски оказывается очень странной.
Обновлено в 03:03
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» уступил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
Обновлено в 13:25
Происшествия
В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь
Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонии
"25 августа 2019 года осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:57
Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:1 (2-й тайм)
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев открыл счет в матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0, перерыв).
Обновлено в 12:59
Музыка
В Башкирии пройдет форум «Мусафир»
Стоит отметить, что этнический форум «Мусафир» был удостоен гранта главы республики, направленного на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан.
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Энергетика
Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США
Обновлено 23 августа в 18:10
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в бою за титул WBO в полутяжелом весе
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда в бою за титул WBO в полутяжелом весе.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29