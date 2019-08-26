Футбол

Sports.ruSports.ru«СЭ»: «Краснодар» предложил Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1»

Краснодар — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 24 августа
Стадион «Краснодар»
5′
Гжегож Крыховяк
38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
42′
Тонни Триндаде де Вильена
46′
55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
71′
72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
75′
83′
Брайан Идову
84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
«Краснодар» предложил экс-полузащитнику «Локомотива» Мануэлу Фернандешу контракт на один год с возможностью продления еще на один, утверждает «Спорт-Экспресс». Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. После окончания прошлого сезона контракт португальца с «Локо» истек.
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«Краснодар» предложил Фернандешу контракт по схеме «1+1»

«Краснодар» предложил португальскому полузащитнику Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1». 33-летний португалец не дождался предложения от своего прежнего клуба — «Локомотива» — и пока находится в статусе «игрок без клуба», работая в Лиссабоне по индивидуальной программе.
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«Краснодар» предложил Фернандешу контракт по схеме «1+1»

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