Футбол
Sports.ru«СЭ»: «Краснодар» предложил Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1»
|5′
Гжегож Крыховяк
|38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
|42′
Тонни Триндаде де Вильена
|46′
|55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
|56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
|68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
|71′
|72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
|75′
|83′
Брайан Идову
|84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
3
5
98
|Полузащитник
10
14
89
|Нападающий
93
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
2
3
5
14
27
|Полузащитник
6
7
|Нападающий
17
«Краснодар» предложил экс-полузащитнику «Локомотива» Мануэлу Фернандешу контракт на один год с возможностью продления еще на один, утверждает «Спорт-Экспресс». Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. После окончания прошлого сезона контракт португальца с «Локо» истек.
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с чего всё началось
«Краснодар» предложил португальскому полузащитнику Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1». 33-летний португалец не дождался предложения от своего прежнего клуба — «Локомотива» — и пока находится в статусе «игрок без клуба», работая в Лиссабоне по индивидуальной программе.Спорт-Экспресс16:10
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