«СЭ»: Игорь Денисов завершит карьеруSports.ru вчера в 14:32

По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста. Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.

с чего всё началось

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов в ближайшее время завершит карьеру, сообщает «Спорт-Экспресс». 35-летний хавбек ранее расторг контракт с «Локомотивом», проведя три сезона в клубе. Денисов – воспитанник «Зенита».

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