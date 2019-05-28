Футбол
«СЭ»: Игорь Денисов завершит карьеруSports.ru вчера в 14:32
Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов в ближайшее время завершит карьеру, сообщает «Спорт-Экспресс». 35-летний хавбек ранее расторг контракт с «Локомотивом», проведя три сезона в клубе. Денисов – воспитанник «Зенита».
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с чего всё началось
По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста. Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.Спорт-Экспрессвчера в 14:15
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