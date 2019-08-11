Футбол
«СЭ»: ЦСКА предложил «Уфе» около 2 миллионов за КруговогоБомбардир.ру 09:56
ЦСКА хочет приобрести левого защитника «Уфы» Данила Кругового. Как сообщает «Спорт-Экспресс», москвичи сделали предложение башкирскому клубу по трансферу 21-летнего игрока в размере около 2 миллионов евро.
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ЦСКА продолжает борьбу с "Зенитом" за левого защитника "Уфы" Данила Кругового. Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро.Спорт-Экспресс08:17
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