Футбол

«СЭ»: ЦСКА предложил «Уфе» около 2 миллионов за КруговогоБомбардир.ру 09:56

ЦСКА хочет приобрести левого защитника «Уфы» Данила Кругового. Как сообщает «Спорт-Экспресс», москвичи сделали предложение башкирскому клубу по трансферу 21-летнего игрока в размере около 2 миллионов евро.
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ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере Кругового

ЦСКА продолжает борьбу с "Зенитом" за левого защитника "Уфы" Данила Кругового. Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро.
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ЦСКА предложил 2 миллиона евро «Уфе» за игрока, которым интересуется «Зенит»

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