Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова
Sports.ru
15:12

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс». Вместе с Ледяховым клуб покинул тренер Олег Василенко. 50-летний специалист возглавил калининградский клуб 20 сентября.
Sports.ru15:12

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«Балтика» уволила Ледяхова

Soccer.ru15:27

СМИ: «Балтика» уволила Ледяхова

Sportbox.RU15:25

СМИ: «Балтика» уволила Ледяхова

Матч ТВ15:25

«Балтика» уволила Ледяхова

Спорт-Экспресс15:02

СМИ: «Балтика» уволила Ледяхова с поста главного тренера

Sport24.ru15:50

«СЭ»: Ледяхов уволен из «Балтики», ранее 11-ти игрокам было предложено искать новые команды

Бомбардир.ру15:13

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Sports.ru15:12
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
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Игорь Анатольевич Ледяхов
Футболист
Бывший советский и российский футболист, полузащитник; ныне - тренер. Мастер спорта СССР.
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