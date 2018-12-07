Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова
Sports.ru
вчера в 15:12

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс». Вместе с Ледяховым клуб покинул тренер Олег Василенко. 50-летний специалист возглавил калининградский клуб 20 сентября.
Sports.ruвчера в 15:12
с чего всё началось

«Балтика» уволила Ледяхова

Как стало известно "СЭ", "Балтика" уволила главного тренера Игоря Ледяхова и его помощника Олега Василенко. Ледяхов встал у руля калининградцев 20 сентября.
Спорт-Экспрессвчера в 15:02

Подробнее о событии

«Балтика» уволила Ледяхова

Soccer.ruвчера в 15:27

СМИ: «Балтика» уволила Ледяхова

Матч ТВвчера в 15:25

СМИ: «Балтика» уволила Ледяхова

Sportbox.RUвчера в 15:25

«Балтика» уволила Ледяхова

Спорт-Экспрессвчера в 15:02

СМИ: «Балтика» уволила Ледяхова с поста главного тренера

Sport24.ruвчера в 15:50

«СЭ»: Ледяхов уволен из «Балтики», ранее 11-ти игрокам было предложено искать новые команды

Бомбардир.рувчера в 15:13

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Sports.ruвчера в 15:12
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Четыре матча 17-го тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу

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Суарес восстановился от травмы и может сыграть с «Эспаньолом»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес полностью восстановился от повреждения колена, полученного 24 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1). Тренерский штаб каталонцев включил уругвайского футболиста в заявку на игру 15-го тура Примеры с «Эспаньолом».
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Игорь Анатольевич Ледяхов
Футболист
Бывший советский и российский футболист, полузащитник; ныне - тренер. Мастер спорта СССР.
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