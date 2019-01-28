Экономика
Bloomberg сообщил о расследовании в США в отношении NissanРБК 02:59
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит расследование на предмет достоверности раскрытия Nissan информации о выплатах ее менеджменту в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении японского автопроизводителя Nissan, передает Bloomberg со ссылкой на источники.Коммерсантъ02:33
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Происшествия
На Украине пропал капитан судна «Норд»
Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести, сообщил адвокат Максим Могильницкий.
Обновлено в 09:09
Теннис
Шарапова обыграла Гаврилову на старте турнира в Санкт-Петербурге
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Задержан похититель картины Куинджи
Сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России совместно с коллегами из столичного УУР МВД и ФСБ России по горячим следам задержали подозреваемого в хищении картины Куинджи из Третьяковской галереи.
Обновлено в 00:02
Интернет
«ВКонтакте» разрешил архивировать старые записи
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую функцию.
Обновлено в 09:35
Авто
В Россию скоро приедет пикап JAC T6
В 1-й половине нынешнего года в нашей стране начнутся продажи нового китайского пикапа JAC T6, выпуск которого недавно начат на сборочном заводе в Казахстане.
Обновлено в 10:30
Авто
Renault раскрыла интерьер нового Clio
Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.
Обновлено в 05:54
Авто
Tesla отпугнет угонщиков музыкой Баха
Обновлено в 10:33
Общество
Роскомнадзор начал проверку Burger King и Procter & Gamble
Роскомнадзор проводит проверку Burger King и Procter & Gamble на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:36
Здоровье
В Москве в школе ввели карантин по кори
Карантин по кори ввели в одной из школ в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте образовательной организации.
Обновлено в 07:58
Наука
В Новосибирске испытали первый в мире алюминиевый авиадвигатель
Благодаря прочному покрытию удалось добиться того, что алюминиевые детали выдерживают огромную нагрузку.
Обновлено в 10:04
Здоровье
Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша для исследований
Минздрав предлагает разрешить ввозить в Россию по 50 г гашишного масла, 300 г гашиша и 1,1 кг марихуаны ежегодно.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Чечне обстреляли передвижной пост МВД и Росгвардии
Передвижной пост МВД и Росгвардии обстреляли в Чечне в ночь на 26 января. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по республике.
Обновлено в 10:01
Общество
Папа Римский Франциск высказался за сексуальное образование в школах
Папа Римский Франциск считает, что в школах должно проводиться "объективное" сексуальное образование "без идеологических штампов".
Обновлено в 08:24
Авто
В России отзывают фургоны Mercedes-Benz Sprinter
В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в сервисный центр на диагностику и бесплатный ремонт – при необходимости на автомобилях заменят дефектные замки на новые.В июне 2018 года компания провела более масштабный отзыв в отношении Mercedes-Benz Sprinter Classic.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве
Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.
Обновлено в 05:03
Общество
Первая жена сатирика Задорнова подала иск к «Первому каналу»
В завещании, которое было обнародовано позднее, авторские права Задорнова были разделены поровну между Велтой Задорновой и второй его женой Еленой Бомбиной, указывает «МБХ медиа».
Обновлено в 07:10
Наука
ГМО-курицы несут яйца с человеческим белком
Обновлено в 05:11
Экономика
«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Россияне не пострадали в результате торнадо на Кубе
Граждане России, по предварительным данным, не пострадали в результате обрушившегося на Кубу торнадо, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гаване.
Обновлено в 09:44
Авто
В России в 2018 году выросли продажи люксовых автомобилей
Еще жители России в 2018 году приобрели 96 единиц Rolls-Royce, 72 — Lamborghini, 30 – Ferrari и 13 – Aston Martin.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Ставрополе загорелся цех на заводе стеновых панелей
В столице Ставрополья начался пожар в цехе лакокрасочных изделий завода стеновых панелей, который располагается на улице Селекционной.
Обновлено в 09:24
Общество
Экс-главбух «Седьмой студии» рассказала в суде о фиктивных документах
Бывший главный бухгалтер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нина Масляева, обвиняемая по делу о многомиллионных хищениях при реализации проекта "Платформа" режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила на допросе в Мещанском суде Москвы о фиктивных документах и фиктивных зарплатных ведомостях, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 05:27
Гаджеты
Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M10 и Galaxy M20
Представлены бюджетные Samsung Galaxy M10 и M20, которые стали первыми в линейке производителя с типом дисплея Infinity-V, предполагающим наличие выреза.
Обновлено в 10:53
Общество
Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный
Обновлено в 05:17
Музыка
Макаревич высказался против возвращения худсоветов
Лидер рок-группы "Машина времени", народный артист России Андрей Макаревич высказался против возвращения цензуры и художественных советов.
Обновлено в 10:27
Космос
Рогозин возглавил комиссию по присвоению классов космонавтам
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин создал и возглавил комиссию, рассматривающую вопросы о присвоении классности космонавтам.
Обновлено в 09:46
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Общество
Роскомнадзор внес приложения «Сбербанк Онлайн» и «2ГИС» в реестр ОРИ
Роскомнадзор внес приложение «Сбербанк Онлайн» и приложение с картами и навигацией «2ГИС» в реестр Организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных реестра.
Обновлено в 10:04