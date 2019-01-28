Bloomberg сообщил о расследовании в США в отношении NissanРБК 02:59

с чего всё началось

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит расследование на предмет достоверности раскрытия Nissan информации о выплатах ее менеджменту в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Bloomberg сообщил о расследовании в США в отношении Nissan

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