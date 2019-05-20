Политика
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языкеГазета.Ru вчера в 23:42
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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Россия инициировала экстренную встречу СБ ООН в связи с принятием на Украине закона о языке
Коммерсантъвчера в 23:30
СБ ООН проведёт экстренное заседание из-за принятия на Украине закона о языке
RT на русскомвчера в 22:59
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"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
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Скончался певец Нильда Фернандез
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Активность клещей зарегистрировали на территории 24 районов края: больше всего в Дивногорске, Назарово, Шарыпово, Курагинском, Каратузском и Боготольском районах.
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Семь участников плей-офф определились после десятого соревновательного дня чемпионата мира по хоккею, который проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице.
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