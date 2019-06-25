СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливеГазета.Ru 17:23

Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, члены СБ ООН заявили, что атаки на танкеры являются "угрозой безопасности".

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Политика Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.

Происшествия В центре Москвы преступник травит людей газировкой В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.

Происшествия В Мексике бандиты напали на силы самообороны Не менее шести человек погибли в понедельник в результате нападения бандитов на отряд сил самообороны в мексиканском штате Герреро.

Политика ПАСЕ проголосовала за возможность для возвращения России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.

Авто Участники авторынка РФ ждут снижения продаж на 3-10% в 19г Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), объединяющая большинство работающих в России автопроизводителей и ведущая статистику продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ, в январе прогнозировала, что в этом году рынок вырастет на 3,6% до 1,87 миллиона авто.

Футбол Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.

Происшествия Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.

Авто Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Общество Россияне признались в несбывшихся детских мечтах Уточняется, что детская мечта и реальность в части трудоустройства полностью совпали у 5 процентов опрошенных, 17 процентов заявили о частичном совпадении.

Общество Точное число алтайских туристов в Грузии назвать невозможно – эксперты 8 июля российские авиакомпании прекратят воздушные перевозки в эту страну Точное число туристов из Алтайского края, которые находятся в Грузии во время политической нестабильности, назвать невозможно.

Общество В Барнауле прошла экскурсия по музею, которого нет 24 июня для СМИ организовали экскурсию по территории строящегося здания Художественного музея на площади Октября.

Политика Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы США Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка состоялась, несмотря на угрозы со стороны США.

Происшествия Пожар в доме на севере Москвы: один человек погиб, один пострадал В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме на Кронштадском бульваре в Москве, один человек погиб и еще один пострадал.

Экономика Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный» Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля над банком «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.

Политика Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Экономика Госслужбе указали на повышение Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников Опубликованный вчера указ президента "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020 – 2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада.

Армия и оружие ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.

Политика Куба поддержала Иран в конфликте с США Власти Кубы выразили свою поддержку Ирану в конфликте с США, сообщил глава МИД страны Бруно Родригес.

Политика Главы делегаций по торговым переговорам США и КНР провели телефонный разговор Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице —премьер Госсовета КНР Лю Хэ провёл телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.