Политика

Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливеКоммерсантъ 22:41

Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.
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Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе

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СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

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Совбез ООН осудил инцидент с танкерами в Оманском заливе

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Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе

Национальная служба новостей17:30

США показали СБ ООН доказательства «вины» Ирана

Газета.Ru19:51

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РБК17:12

Британия, ФРГ и Франция осудили атаки на танкеры и выступают за сохранение ядерной сделки

ТАСС17:33
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Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
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Полуметровую голову древнего волка нашли в вечной мерзлоте в Якутии

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Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
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Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей

Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
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Путин продлил действие продовольственного эмбарго на год

Введенный продовольственный запрет, ставший ответом РФ на антироссийские санкции, будет продлен на год, с 1 января до 31 декабря 2020 года.
Обновлено в 07:41
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В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе

Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
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Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
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Полиция Гондураса вторглась на территорию университета

Не менее трех студентов Национального автономного университета Гондураса получили в понедельник ранения в результате действий военной полиции, вторгшейся на территорию учебного заведения.
Обновлено в 21:48
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МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено в 17:45
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Грозном поблагодарил их за убийство сына

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Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
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«Барселона» поздравила Месси с днем рождения

«Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с 32-летием.
Обновлено в 04:22
Экономика

Госслужбе указали на повышение

Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников Опубликованный вчера указ президента "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020 – 2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада.
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Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
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Политика

Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено в 22:28
Политика

В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ

После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация Украины может приостановить свое участие, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
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Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского

Обновлено в 20:12
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Мощный всплеск метана обнаружен на Марсе

Лазерный спектрометр Curiosity зарегистрировал всплеск метана в 21 миллиард частей на миллиард по объему (ppbv) в кратере Гейла, регионе, который марсоход исследовал с момента его посадки в 2012 году.
Обновлено в 02:44
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Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов

В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
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Школьница из Кукморского района написала тест по ЕГЭ в палате МКДЦ

Тест написала одинадцатиклассница одной из сельских школ Кукморского района Зульфия Гилязова, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Обновлено в 16:52
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Россияне считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности

Более 80% опрошенных россиян считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ.
Обновлено в 21:07
Экономика

Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в России

В России может начаться новый финансовый кризис из-за распространения дешёвых кредитов и роста имущественного расслоения.
Обновлено в 11:41
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Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego

На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.
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Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada

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Происшествия

Во Франции пассажирский самолет врезался в аэропорт

Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Об этом 25 июня сообщил портал The Daily Star.
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Черноусов и Ломова завоевали золото Европейских игр в пулевой стрельбе

Артем Черноусов и Маргарита Ломова стали чемпионами Европейских игр в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров.
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Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
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В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
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Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеБольше новостей по теме
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