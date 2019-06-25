Политика
Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливеКоммерсантъ 22:41
Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:51, Вашингтон
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Политика
Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Политика
Путин продлил действие продовольственного эмбарго на год
Введенный продовольственный запрет, ставший ответом РФ на антироссийские санкции, будет продлен на год, с 1 января до 31 декабря 2020 года.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе
Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено в 22:36
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Полиция Гондураса вторглась на территорию университета
Не менее трех студентов Национального автономного университета Гондураса получили в понедельник ранения в результате действий военной полиции, вторгшейся на территорию учебного заведения.
Обновлено в 21:48
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено в 17:45
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Барселона» поздравила Месси с днем рождения
«Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с 32-летием.
Обновлено в 04:22
Экономика
Госслужбе указали на повышение
Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников Опубликованный вчера указ президента "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020 – 2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада.
Обновлено в 18:00
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Политика
Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено в 22:28
Политика
В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ
После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация Украины может приостановить свое участие, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено в 21:31
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского
Обновлено в 20:12
Космос
Мощный всплеск метана обнаружен на Марсе
Лазерный спектрометр Curiosity зарегистрировал всплеск метана в 21 миллиард частей на миллиард по объему (ppbv) в кратере Гейла, регионе, который марсоход исследовал с момента его посадки в 2012 году.
Обновлено в 02:44
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Здоровье
Школьница из Кукморского района написала тест по ЕГЭ в палате МКДЦ
Тест написала одинадцатиклассница одной из сельских школ Кукморского района Зульфия Гилязова, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Обновлено в 16:52
Общество
Россияне считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности
Более 80% опрошенных россиян считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ.
Обновлено в 21:07
Экономика
Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в России
В России может начаться новый финансовый кризис из-за распространения дешёвых кредитов и роста имущественного расслоения.
Обновлено в 11:41
Авто
Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego
На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.
Обновлено в 04:07
Авто
Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada
Обновлено в 06:15
Происшествия
Во Франции пассажирский самолет врезался в аэропорт
Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Об этом 25 июня сообщил портал The Daily Star.
Обновлено в 21:25
Спорт
Черноусов и Ломова завоевали золото Европейских игр в пулевой стрельбе
Артем Черноусов и Маргарита Ломова стали чемпионами Европейских игр в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено в 18:07