СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливеRT на русском 18:06

Совет Безопасности ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе, назвав произошедшее угрозой безопасности в сфере морской навигации.

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

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