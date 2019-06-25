Политика

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливеRT на русском 18:06

Совет Безопасности ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе, назвав произошедшее угрозой безопасности в сфере морской навигации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Известия19:23

Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе

РИА Новости17:20

Совбез ООН осудил инцидент с танкерами в Оманском заливе

Life.ru17:47

СБ ООН осудил атаку на танкеры в Оманском заливе

Газета.Ru17:23

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

RT на русском18:06

Совбез ООН увидел угрозу для морской навигации в атаке на танкеры

РБК17:12

Британия, ФРГ и Франция осудили атаки на танкеры и выступают за сохранение ядерной сделки

ТАСС17:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Футбол

Фарфан может пропустить несколько месяцев

По данным источника, футболист повредил колено перед стартом Кубка Америки-2019, но он решил играть за сборную Перу несмотря ни на что.
Обновлено в 18:47
Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако остается возможность оспаривания полномочий нашей делегации.
Обновлено в 19:19
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено в 15:59
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес

Андрей Черкасов обратился к Максиму Аверину, назвавшему его мошенником

Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим

Благодаря романтической атмосфере, царившей во время праздника, молодые люди не стали уезжать из Италии, а устроили романтическое свидание.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Врач-нарколог не исключает, что Хлебникова может страдать неврозом

Марина Хлебникова в прошлом году пережила большую потерю. Ушел из жизни ее первый муж Антон Логинов.
Обновлено в 14:09
Футбол

Глушакову предложили работу в женском футболе

Обновлено в 09:16
Экономика

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином скорее всего 29 июня.
Обновлено в 19:36
Политика

Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Интернет

В Telegram появились чаты с пользователями поблизости

В Telegram появились новые функции.
Обновлено в 11:25
Культура

Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»

Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 08:00
Экономика

Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа

В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено в 14:45
Технологии

Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено в 09:53
Экономика

Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года

Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.
Обновлено в 15:10
Политика

Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей

Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и «Искандер-М»

Обновлено в 12:48
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Тверской области

Обновлено в 18:10
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Космос

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открылся стенд об академике М.Ф. Решетневе

24 июня в юбилейный для ВДНХ год в павильоне «Космос» состоялось торжественное открытие мемориального стенда, посвященного жизни и деятельности одного из основоположников отечественной космонавтики — М.Ф. Решетнева.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

«Калашников» представил беспилотник-камикадзе

«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Здоровье

Женщина приняла беременность за рак

Жительница британского города Бери-Сент-Эдмундс, графство Суффолк, приняла беременность за злокачественную опухоль.
Обновлено в 18:52
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено в 10:39
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Обновлено в 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
Инцидент с танкерами в Оманском заливеБольше новостей по теме
Главное