Политика

СБУ заявила о разоблачении группы по вмешательству в выборы президентаИзвестия 10:09

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении якобы действующей в республике преступной группировки с участием россиян, которая планировала вмешательство в выборы президента страны. Об этом на брифинге в четверг, 21 февраля, заявил заместитель руководителя службы Виктор Кононенко.
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Эксперт оценил заявление СБУ о раскрытии схемы «вмешательства» России в выборы

RT на русском11:22

На Украине провели больше 50 обысков по делу о фальсификации итогов президентских выборов

Интерфакс08:36

СБУ начала обыски по всей Украине из-за якобы подкупающих избирателей россиян

Взгляд.ру07:45

В СБУ заметили «российский след» в деле о вмешательстве в предстоящие выборы президента

Росбалт08:03

СБУ заявила о раскрытии схемы влияния России на выборы президента Украины

Ведомости08:35

СБУ объявила о раскрытии кампании России по вмешательству в выборы

РБК07:20

СБУ начала обыски у Тимошенко по делу о подкупе избирателей

Московский Комсомолец06:48
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Спорт

Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Российского лыжника Сергея Устюгова дисквалифицировали после полуфинальной спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, его результат аннулировали, сообщает сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Обновлено в 11:55
Кино

Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».
Обновлено в 10:29
Спорт

Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады - 2018 и двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:00
Экономика

В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Спорт

Логинов пропустит смешанные эстафеты на ЧЕ

Российский биатлонист Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира, пропустит второй соревновательный день чемпионата Европы в Раубичах.
Обновлено в 00:19
Политика

Венесуэла закрывает границу с Бразилией

Венесуэла закрывает границу с Бразилией, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
Обновлено в 12:19
Политика

Захарова ответила на рекомендации ОБСЕ по наблюдателям из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook рекомендации председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять на Украину наблюдателей из России.
Обновлено в 12:29
Общество

Танцующая матка смутила зрителей Первого канала

Обновлено вчера в 06:44
Политика

Назарбаев отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики.
Обновлено в 09:22
Политика

Россиянин Винник прекратил голодовку в греческой тюрьме

Россиянин Александр Винник поговорил с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и согласился временно прекратить голодовку, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвокатов.
Обновлено в 11:15
Космос

Ракета «Союз» со спутником Egyptsat-A запущена с Байконура

Спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:42
Политика

В Совфеде оценили планы Украины расторгнуть договор по Азовскому морю

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев расторгнет договор с Москвой по Азовскому морю в обозримой перспективе.
Обновлено в 11:41
Происшествия

ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Пассажирский самолет случайно превысил скорость звука

Один из британских самолетов смог случайно превысить скорость звука. Он летел из Лос-Анджелеса в Лондон. Причиной тому стал сильный ветер.
Обновлено в 00:10
Футбол

Дзагоев прооперирован после тяжелой травмы

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Алан Дзагоев сегодня, 21 февраля, был прооперирован в одной из клиник Германии в связи с травмой передней крестообразной связки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:13
Экономика

Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено в 10:49
Общество

Собянин впервые прокомментировал инфекцию в детских садах Москвы

В декабре 2018 года родители воспитанников нескольких детских садов Москвы сообщали о множественных случаях дизентерии у детей.
Обновлено в 12:12
Общество

Скончался собкор ВГТРК на Ближнем Востоке Андрей Попов

Ушел из жизни Андрей Попов — много лет он был собственным корреспондентом ВГТРК на Ближнем Востоке, прошел несколько вооруженных конфликтов, 5 лет проработал в Ливане во время гражданской войны.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Испанка съела грибы в мишленовском ресторане и умерла

Обновлено в 08:24
Экономика

ВЭБ инвестировала пенсионные накопления с доходностью 6,07% годовых

Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ получила доход от инвестирования средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю в размере 6,07% годовых, следует из материалов ГУК.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки

Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Политика

Путин поручил повысить качество питьевой воды

Российский лидер Владимир Путин утвердил список поручений, цель которых — повысить качество питьевой воды.
Обновлено в 12:54
Политика

Лавров: Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе

Украинские власти готовят очередную провокацию в Керченском проливе с участием стран Североатлантического альянса.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 10:43
Происшествия

СК предъявил инвестору Майклу Калви обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве основателю Baring Vostok, члену совета директоров банка "Восточный" Майклу Калви, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:25
Общество

В Петербурге эвакуируют Эрмитаж

Обновлено в 07:19
Политика

Встречу Путина и Нетаньяху перенесли на 27 февраля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным 27 февраля в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства Израиля в РФ.
Обновлено в 12:28
Политика

Памфилова выступила против возвращения досрочного голосования

По мнению Памфиловой, возрождать механизм, который "породил невероятные злоупотребления, невозможно".
Обновлено в 12:44
Политика

Верзилов: убийцы российских журналистов в ЦАР прилетели из Донбасса

Убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева прилетели в ЦАР из Донбасса и улетели обратно после преступления.
Обновлено в 11:59
Политика

В МИД Венесуэлы рассказали, что Россия поставляет Каракасу

Россия не поставляет гуманитарную помощь в Венесуэлу, только товары в рамках коммерческих контрактов, заявил РИА Новости замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
Обновлено в 11:59
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