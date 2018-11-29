Армия и оружие

СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем
Газета.Ru
11:13

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что перехватила переговоры пилотов российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с военным управлением, которые 25 ноября якобы обстреляли три корабля ВМС Украины в Керченском проливе.
Газета.Ru11:13

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Украина опубликовала «перехват разговоров» российских летчиков над Черным морем. АУДИО

URA.Ru11:52

СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем

Газета.Ru11:13

СБУ заявила о перехвате переговоров российских летчиков

Московский Комсомолец10:39

СБУ опубликовала переговоры российских лётчиков в Керчи

News.ru10:28

Опубликованы переговоры «обстрелявших» украинские корабли российских летчиков

Lenta.ru09:49

СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем

РБК09:24

СБУ опубликовала переговоры российских военных. По версии спецслужбы, они участвовали в обстреле украинских кораблей

Дождь10:00
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Армия и оружие

Четвертый дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Постпред Сирии при ООН заявил о несоблюдении обязательств по Идлибу

По словам Башара Джаафари, в провинции продолжаются вылазки групп террористов Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что обязательства по Идлибу не соблюдаются.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями

Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Шойгу: МО сделает все, чтобы события истории России помнили вечно

Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях

Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Пакистан впервые показал новую отечественную БМП Viper

Новая боевая машина создана пакистанской компанией Heavy Industries Texila на основе бронетранспортера Talha, в свою очередь являющегося лицензионной копией американского бронетранспортера М113, уже длительное время выпускаемого в Пакистане.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой

Москва передала американским партнерам новые данные о потерях США во Второй мировой войне.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

9 тысяч часов в небе провели ставропольские лётчики

Обновлено в 09:45
Армия и оружие

США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд

Иран провел испытания ракеты средней дальности, которая способна нести ядерный заряд.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Microsoft поставит очки дополненной реальности для армии США

Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Власти Украины окажут материальную помощь задержанным в России морякам

Каждому из военнослужащих ВМС Украины, «незаконно задержанных и взятых в плен» российскими пограничниками в Керченском проливе, будет предоставлена материальная помощь в размере 50 тыс. грн (около 117 тыс. руб.).
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Россия внедрит новую систему для охраны акватории Крыма

Территориальные воды России вокруг Крымского полустрова начнут охранять с помощью новой автоматизированной системы контроля за надводной обстановкой.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Япония перенесёт учения самолётов ВВС США на необитаемый остров

Властями Японии было принято решение перенести учения американских самолетов, в ходе которых отрабатываются взлет и посадка истребителей на палубу, с авианосцев ВМС США на необитаемый остров.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Сирия новости 29 ноября 19.30: операция ВС Турции в Ракке, ИГ под огнем САА и «Хашд Аш-Шааби» в Дейр-эз-Зоре

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): ведут огонь по укреплениям ИГ в районе города Багуз Фаукани в провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 11:30
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