Армия и оружие
СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем
СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным моремГазета.Ru11:13
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что перехватила переговоры пилотов российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с военным управлением, которые 25 ноября якобы обстреляли три корабля ВМС Украины в Керченском проливе.
Газета.Ru11:13
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