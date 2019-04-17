Армия и оружие
СБУ заявила о ликвидации группы диверсантов из РоссииКоммерсантъ 09:27
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на брифинге рассказал о задержании семерых членов диверсионно-разведывательной группы, якобы засланной на Украину российскими спецслужбами. Последний из предполагаемых диверсантов был задержан сегодня, 17 апреля.
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Происшествия
Молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
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Экономика
Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика
Жена Зеленского оценила шансы на его победу в дебатах с Порошенко
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что, несмотря на опыт Петра Порошенко в политических дискуссиях, её муж сможет противостоять украинскому лидеру на предстоящих дебатах.
Обновлено в 10:58
Общество
В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме
Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку
В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.
Обновлено в 11:32
Футбол
Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению
Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено в 13:06
Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Названы розничные цены на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650
Портал VideoCardz опубликовал информацию о рекомендуемых ценах на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Обновлено в 12:21
Космос
69738 фотографий кометы Чурюмова — Герасименко выложили в открытый доступ
Почти 70 тысяч снимков кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, сделанных камерой OSIRIS на борту миссии «Розетта», выложены в открытый доступ на отдельном сайте, сообщает Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Шестун потерял сознание во время следственных действий
Обновлено в 09:37
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Происшествия
Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина под стражей
«Суд оставил Мамаева и Кокорина под стражей», – сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:30
Авто
Появились данные о новой генерации Renault Duster
В настоящее время кроссовер Renault Duster активно продается на европейском рынке, однако актуальная версия автомобиля до сих пор отсутствует на российском рынке.
Обновлено в 02:35
Кино
Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение
Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:59
Футбол
Суд над Кокориным и Мамаевым. День пятый, 16 апреля 2019, онлайн-трансляция
Ромашов: Пак лихо стоит руки в боки, не похож на человека с травмой головы Кокорин: Обращаю внимание, что все стулья целы, спинка стула не висит Прокурор: Свидетель говорил, что она на одном болте держалась Стукалова уточняет у прокурора, отвечает ли та за действия всех вокруг неё.
Обновлено вчера в 06:02
Технологии
ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении трех российских сервисов по поиску работы — HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru из-за запрета использования программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала во время работы с указанными сайтами, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:52
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
Обновлено в 02:06
Игры
В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам
Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения
Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 01:02
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 85,12 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 85,12 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 08:19
Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар в доме, где жил Маяковский
Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Обновлено в 08:00
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33