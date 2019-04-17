СБУ заявила о ликвидации группы диверсантов из РоссииКоммерсантъ 09:27

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на брифинге рассказал о задержании семерых членов диверсионно-разведывательной группы, якобы засланной на Украину российскими спецслужбами. Последний из предполагаемых диверсантов был задержан сегодня, 17 апреля.

СБУ заявила о ликвидации группы диверсантов из России

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