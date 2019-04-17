Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсантаLenta.ru 08:27
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак объявил о пресечении деятельности диверсионной группы из России, которая якобы причастна к нескольким терактам в Киеве. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в среду, 17 апреля, передает «Украинская правда».
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