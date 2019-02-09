Происшествия

СБУ завела уголовное дело о пропажах в Киево-Печерской лавреРБК 05:45

Служба безопасности Украины завела уголовное дело по факту пропажи десяти предметов из Киево-Печерской лавры.
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Служба безопасности Украины завела уголовное дело после пропажи десяти предметов из Киево-Печерской лавры, которые представляют культурную ценность, сообщается
 на сайте СБУ.
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В Киево-Печерской лавре не досчитались реликвий

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Минкультуры Украины о проверке в Киево-Печерской лавре: Основная часть ценностей остается на месте

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Газета.Ru07:31

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РИА Новости05:15

СБУ завела дело о пропаже предметов из Киево-Печерской Лавры

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УПЦ заявила об отсутствии доказательств хищения ценностей из Киево‐Печерской лавры

Телеканал 360°07:54
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:27, Ашберн
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В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
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По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря

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После конфликта в самарской колонии госпитализировали 12 заключенных

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Происшествия

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ДТП с участием легкового автомобиля и «КамАЗа» произошло в Абхазии.
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Культура

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