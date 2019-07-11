с чего всё началось

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Политика Украина засекретила варианты ответных мер на «паспортный указ» Путина Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины засекретил меры по реагированию на указ президента России Владимира Путина, которым он распространил упрощение выдачи российских паспортов на всю Донецкую и Луганскую области.

Политика Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим бессрочного перемирия в Донбассе, сообщил представитель ОБСЕ в минской группе Мартин Сайдик в среду, 17 июля.

Политика МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".

Кино Умер актер и режиссер Юрий Прохоров Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Технологии Чубайс заявил, что мир не откажется от атомной энергетики Мир не откажется от атомной генерации из-за необходимости решения проблемы глобального изменения климата, заявил глава нанотехнологической компании "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в среду.

Авто Продажи LADA в Европе сократились на четверть Всего по итогам июня 2019 года в Европе было реализованно 1 446 183 новых автомобилей, что на 7,8% меньше агалогичного показателя прошлого года.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015» Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.

Политика Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.

Авто Китайскую компанию Changan уличили в плагиате Остается добавить, что пост шеф-дизайнера в китайской компании занимает Ацухико Ямада, сделавший себе карьеру в Mazda.

Происшествия В Москве выросло число отравившихся едой из вендинговых автоматов В Москве число заболевших острой кишечной инфекцией из-за еды из вендинговых автоматов Healthy food достигло 51 человека, следует из сообщения на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Игры Лидирующей платформой Ubisoft по выручке с апреля по июнь стал РС Rainbow Six Siege, которая стала одним из самых продаваемых проектов последних пяти лет, а вовлечённость игроков продолжает расти, несмотря на «возраст» шутера.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Общество Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Происшествия Восемь сотрудников аэропорта Волгограда задержали за кражи из багажа В среду, 17 июля, сотрудники Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали девять человек, связанных с кражами багажа в аэропорту Волгограда.

Футбол «Зенит» может подписать ещё нескольких игроков до закрытия трансферного окна Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев не исключил подписания ещё нескольких новых игроков до завершения периода трансферов.

Политика Избиркомы отказались зарегистрировать 57 кандидатов в Мосгордуму Окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщил в среду глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Экономика Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Происшествия В Кузбассе горняк погиб при обрушении породы на шахте В Кемеровской области на шахте "Анжерская-Южная" один человек погиб в результате обрушения породы.

Происшествия Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.

Политика Гройсман рассказал о грязной игре Порошенко перед выборами в Раду Украинский премьер поведал о ситуации в стране перед грядущими выборными процессами и сделал выпад в сторону бывшего президента.

Баскетбол ЦСКА договорился о контракте с хорватским форвардом Бендером Московский ЦСКА договорился о подписании контракта с хорватским форвардом Драганом Бендером.

Культура Актера Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали Заслуженный советский и российский артист Юрий Кузнецов был в срочном порядке госпитализирован в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге.