Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17Lenta.ru 08:21
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук». По версии международного следствия, именно из этого «Бука» был сбит малайзийский «Боинг» в Донбассе в 2014 году.
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