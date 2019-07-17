Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук». По версии международного следствия, именно из этого «Бука» был сбит малайзийский «Боинг» в Донбассе в 2014 году.

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

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