Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»РИА Новости 09:06
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
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Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Общество
Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта
В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.
Обновлено в 14:05
Здоровье
Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика
Мосгоризбирком прибавил в безотказности
Незарегистрированных кандидатов стало вдвое меньше по сравнению с прошлыми выборами в МГД Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва, выборы которых пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Обновлено в 14:59
Политика
Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51
В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
Экономика
В Новочебоксарске планируется создать ТОСЭР
Власти Чувашии в рамках программы ускоренного развития республики до 2024 года планируют создать территорию опережающего социально-экономического развития в Новочебоксарске, сообщил глава республиканского правительства Иван Моторин.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью
Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".
Обновлено в 13:00
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Первые военно-транспортные самолеты с деталями ЗРК прибыли в Турцию 12 июля.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Кузбассе горняк погиб при обрушении породы на шахте
В Кемеровской области на шахте "Анжерская-Южная" один человек погиб в результате обрушения породы.
Обновлено в 13:30
Политика
Евросоюз призвал Россию признать вину за крушение MH17
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Мэрия Москвы вновь отказалась согласовывать марш в поддержку сестёр Хачатурян
Сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено в 12:30
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Бузова встретилась с экс-возлюбленным Романом Третьяковым
Неожиданно для всех в какой-то момент в студии появился бывший возлюбленный исполнительницы, экс-участник проекта «Дом−2» Роман Третьяков.
Обновлено в 10:25
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Политика
Украина засекретила варианты ответных мер на «паспортный указ» Путина
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины засекретил меры по реагированию на указ президента России Владимира Путина, которым он распространил упрощение выдачи российских паспортов на всю Донецкую и Луганскую области.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала о непристойных предложениях от мужчин
В социальной сети Instagram Лолита Милявская рассказала своим подписчикам о непристойных предложениях от мужчин.
Обновлено в 06:46
Авто
Эксперты назвали самые ненадежные АКП
Обновлено в 02:00
Происшествия
Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников
В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.
Обновлено в 06:29
Наука
Компания Илона Маска соединит человеческий мозг с компьютером
Обновлено в 11:09