Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17Lenta.ru 08:21
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук». По версии международного следствия, именно из этого «Бука» был сбит малайзийский «Боинг» в Донбассе в 2014 году.
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
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В Ираке убили турецкого дипломата
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Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей
В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
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Илон Маск показал чип для чтения мыслей
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«Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по мотивам видеоигр
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Жириновский отметил, что в перспективе необходимо найти баланс, «чтобы был мощным правитель России и мощный, сильный парламент».
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Россия заняла первое место по количеству пользователей браузера Tor.
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Специалисты Greenpeace проанализировали данные со спутников проекта Tropomi с июня 2018 по май 2019 года и составили рейтинг, который показывает, в каких крупных городах России воздух наиболее загрязнён диоксидом азота.
Обновлено в 07:46
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В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
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Транспорт
Дорога в обход Волгограда прошла госэкспертизу
Обход пройдет через Светлоярский и Городищенский районы, в районе поселка Ерзовка дорогу соединят с трассой Р-228.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
В Грузии признали зависимость от России
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Политика
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Названа причина смерти гандболистки сборной России
Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.
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Skoda представила обновленные кроссоверы Karoq и Kodiaq
Обновлено в 09:10
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Музыка
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Послав Бузову матом, поп-король предложил ей идти с такими композициями к его «закадычному дружку» Николая Баскову.
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Происшествия
Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области
Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
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