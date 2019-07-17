с чего всё началось

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук». По версии международного следствия, именно из этого «Бука» был сбит малайзийский «Боинг» в Донбассе в 2014 году.

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Политика Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.

Происшествия В Ираке убили турецкого дипломата В Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства.

Политика Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Политика Путин и Лукашенко посетили Валаам Владимир Путин неоднократно посещал монастырь на Валааме - в прошлом и позапрошлом году был там в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа 11 июля.

Происшествия Мужчина умер через день после купания в море Американец Дейв Беннетт скончался спустя сутки после того, как искупался в море.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Кино «Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по мотивам видеоигр Картина превзошла кассовые сборы фэнтезийного фильма «Варкрафт» Данкана Джонса, вышедшего в 2016-м и собравшего по всему миру 433 миллиона долларов.

Политика Жириновский поддержал расширение полномочий парламента Жириновский отметил, что в перспективе необходимо найти баланс, «чтобы был мощным правитель России и мощный, сильный парламент».

Технологии Россия заняла первое место по количеству пользователей Tor Россия заняла первое место по количеству пользователей браузера Tor.

Общество Омск попал в топ-10 рейтинга городов с грязным воздухом Специалисты Greenpeace проанализировали данные со спутников проекта Tropomi с июня 2018 по май 2019 года и составили рейтинг, который показывает, в каких крупных городах России воздух наиболее загрязнён диоксидом азота.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Транспорт Дорога в обход Волгограда прошла госэкспертизу Обход пройдет через Светлоярский и Городищенский районы, в районе поселка Ерзовка дорогу соединят с трассой Р-228.

Политика В Грузии признали зависимость от России Президент России Владимир Путин своим указом временно запретил российским авиакомпаниям возить пассажиров в Грузию.

Политика Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.

Происшествия Названа причина смерти гандболистки сборной России Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".

Экономика Реальные доходы россиян продолжили падение Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Музыка Киркоров матом послал Бузову спеть дуэтом с Басковым Послав Бузову матом, поп-король предложил ей идти с такими композициями к его «закадычному дружку» Николая Баскову.