Политика
СБУ задержала российский танкер на УкраинеBFM.ru 07:21
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma. Он якобы в ноябре 2018 года блокировал в Керченском проливе украинские военные корабли. В их числе малые бронированные артиллерийские суда «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу».
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Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Ювентус» показал свою выездную форму
В своём официальном аккаунте Твиттера ФК Ювентус продемонстрировал свою новую выездную форму, которая выполнена преимущественно в белом цвете.
Обновлено в 05:58
Политика
Володин призвал отменить страновый мониторинг в ПАСЕ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил пожелание, чтобы в ПАСЕ как можно скорее отменили страновый монторинг как устаревшую процедуру и не подходящую для всех стран разом.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.
Обновлено в 07:41
Политика
Лукашенко пригрозил правительству тюрьмой за падеж скота
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Генпрокуратуры взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота.
Обновлено в 08:18
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован
Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, в котором во время пожара погибли четверо детей.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Истребители КНР «Дракон» и «Леопард» заметили над Новосибирском
Особо впечатлили истребители "Стремительный дракон" и "Летающий леопард". Самолеты ВВС Китая пролетели над вчера над Новосибирском.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы
Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.
Обновлено в 02:37
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено 23 июля в 11:17
Происшествия
Названо местонахождение заказчика теракта в петербургском метро
На выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор Надежда Тихонова заявила, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров, по данным следствия, в настоящее время находится в сирийском Идлибе.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции
Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
Обновлено в 07:00
Космос
Бинарные вспышки: ученые зафиксировали их после затишья сроком 30 лет
Космический телескоп «ЕКА XMM-Newton» зафиксировал редкие вспышки, и астрономы заявили о том, что это свидетельствует об окончании тридцатилетнего затишья.
Обновлено в 07:50
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Интернет-портал удалил оскорбительное изображение российского флага
Интернет-портал risovach.ru по требованию Роскомнадзора удалил оскорбительное изображение флага России, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:40
Музыка
Певец Макс Барских заявил о завершении карьеры
Обновлено в 05:20
Общество
В Хабаровском крае из подтопленных сел эвакуируют жителей
В настоящее время подтоплено 20 домов в селах Неран и Алгазея. Эти населенные пункты попадают в зону разлива реки Уда.
Обновлено в 04:10
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 04:10
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые официально вышли вместе в свет
27-летняя Нинидзе возмущается слухами о любовной связи с 46-летним Виторганом. При этом актеров все чаще видят в обществе друг друга.
Обновлено в 03:30
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником.
Обновлено в 02:32
Энергетика
Sberbank CIB: стоимость акций Polymetal может вырасти до 14,2 доллара
Прогноз Sberbank CIB составлен с учетом того, что в следующем году стоимость золота будет находиться в районе 1,4 тыс. долларов за унцию, что ниже текущего спотового уровня.
Обновлено в 07:11
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Авто
С 1 августа «АвтоВАЗ» изменит цены на модели LADA
Обновлено в 06:12
Политика
Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».
Обновлено в 07:33
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55