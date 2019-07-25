Политика
СБУ задержала российский танкерИзвестия 07:25
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit. Его опознали как танкер Neyma и обвинили в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Готовится ходатайство для его ареста, сообщила пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Оценить424
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Политика
Российские моряки с задержанного танкера покинули Украину
Российские моряки, находившиеся на задержанном в порту Измаил под Одессой танкере, покинули территорию Украины, сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на свою украинскую коллегу Людмилу Денисову.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Женщину убили на детской площадке в Подмосковье
Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Политика
Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу
Обновлено вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Мама Виктории Лопыревой показала лицо внука крупным планом
Фотомодель Виктория Лопырева родила своего первенца в 35 лет.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Из-за пожара на свалке Невский район заволокло черным дымом
Из-за пожара в небо поднялись большие клубы черного дыма, которые можно увидеть по всему Невскому району.
Обновлено в 12:46
Кино
Скончался голландский актер Рутгер Хауэр
Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах еще 19 июля, похороны актера прошли вчера, 24 июля.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию
Россия завершила исполнение первого этапа поставок комплексов ПВО С-400 в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы во военно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР
Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 10:43
Кино
Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита
Обновлено в 10:09
Политика
Федеральные власти США возобновят смертные казни
Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.
Обновлено в 11:26
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Политика
Соловьев сообщил об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Кличко сообщил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева
Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что он готов объявить досрочные выборы мэра Киева.
Обновлено в 12:04
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
«Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Обновлено в 12:55
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Игры
Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах
Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Финансы
Курс евро впервые за год упал ниже 70 рублей
Курс евро в четверг, 25 июля, впервые более чем за год упал ниже отметки в 70 руб. К 15.30 мск евро терял 52 коп. – до 69,98 руб.
Обновлено в 09:51
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму
Мосгоризбирком в четверг отказался удовлетворить жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:58
Единоборства
Еще один боксер умер от полученных во время боя травм
Обновлено в 11:08
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»
Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".
Обновлено в 05:22
Политика
Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет
Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Футбол
Агент Хамеса Родригеса прилетел в Италию на переговоры
Жорже Мендеш, агент игрока «Реала» Хамеса Родригеса, прибыл в Италию и в ближайшее время проведет переговоры с «Наполи» о трансфере своего клиента.
Обновлено в 12:37
Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
Обновлено в 11:49
Экономика
Правительство ограничило участие иностранных компаний в производстве газовых турбин
Правительство обнародовало постановление, которое ограничивает возможность участие компаний с долей иностранного капитала свыше 50% в локализации в России производства газовых турбин мощностью 35-499 МВт.
Обновлено в 12:59
Общество
Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel
Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.
Обновлено в 12:21