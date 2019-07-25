Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit. Его опознали как танкер Neyma и обвинили в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Готовится ходатайство для его ареста, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Российские моряки с задержанного танкера покинули Украину Российские моряки, находившиеся на задержанном в порту Измаил под Одессой танкере, покинули территорию Украины, сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на свою украинскую коллегу Людмилу Денисову.

Происшествия Женщину убили на детской площадке в Подмосковье Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.

Происшествия В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.

Происшествия Из-за пожара на свалке Невский район заволокло черным дымом Из-за пожара в небо поднялись большие клубы черного дыма, которые можно увидеть по всему Невскому району.

Кино Скончался голландский актер Рутгер Хауэр Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах еще 19 июля, похороны актера прошли вчера, 24 июля.

Армия и оружие Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию Россия завершила исполнение первого этапа поставок комплексов ПВО С-400 в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы во военно-техническому сотрудничеству.

Происшествия Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).

Политика Федеральные власти США возобновят смертные казни Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.

Политика Кличко сообщил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что он готов объявить досрочные выборы мэра Киева.

Политика Зеленский и Трамп провели телефонный разговор «Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Игры Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.

Финансы Курс евро впервые за год упал ниже 70 рублей Курс евро в четверг, 25 июля, впервые более чем за год упал ниже отметки в 70 руб. К 15.30 мск евро терял 52 коп. – до 69,98 руб.

Интернет В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10 Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».

Политика Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму Мосгоризбирком в четверг отказался удовлетворить жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Политика Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Футбол Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо» Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".

Политика Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).

Футбол Агент Хамеса Родригеса прилетел в Италию на переговоры Жорже Мендеш, агент игрока «Реала» Хамеса Родригеса, прибыл в Италию и в ближайшее время проведет переговоры с «Наполи» о трансфере своего клиента.

Экономика Правительство ограничило участие иностранных компаний в производстве газовых турбин Правительство обнародовало постановление, которое ограничивает возможность участие компаний с долей иностранного капитала свыше 50% в локализации в России производства газовых турбин мощностью 35-499 МВт.