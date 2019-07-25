Политика

СБУ задержала российский танкерИзвестия 07:25

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit. Его опознали как танкер Neyma и обвинили в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Готовится ходатайство для его ареста, сообщила пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Комментировать124

Подробнее о событии

«Порт считался безопасным». Почему никто не ждал захвата российского судна

РИА Новости10:58

СБУ опубликовала видео задержания танкера

RT на русском10:20

Экс-владелец Nika Spirit опроверг его участие в керченском инциденте

РБК09:46

Инциденты на море между Россией и Украиной

ТАСС09:57

Украина задержала российский танкер за участие в Керченском конфликте

Интерфакс07:17

Опубликовано видео задержания российского танкера

Телеканал 360°08:12

СБУ готовится арестовать танкер РФ после керченской провокации Украины

РЕН ТВ07:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Политика

Российские моряки с задержанного танкера покинули Украину

Российские моряки, находившиеся на задержанном в порту Измаил под Одессой танкере, покинули территорию Украины, сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на свою украинскую коллегу Людмилу Денисову.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Женщину убили на детской площадке в Подмосковье

Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:52
Происшествия

В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы

После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Политика

Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу

Обновлено вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Мама Виктории Лопыревой показала лицо внука крупным планом

Фотомодель Виктория Лопырева родила своего первенца в 35 лет.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Из-за пожара на свалке Невский район заволокло черным дымом

Из-за пожара в небо поднялись большие клубы черного дыма, которые можно увидеть по всему Невскому району.
Обновлено в 12:46
Кино

Скончался голландский актер Рутгер Хауэр

Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах еще 19 июля, похороны актера прошли вчера, 24 июля.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию

Россия завершила исполнение первого этапа поставок комплексов ПВО С-400 в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы во военно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР

Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 10:43
Кино

Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита

Обновлено в 10:09
Политика

Федеральные власти США возобновят смертные казни

Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.
Обновлено в 11:26
Кино

Умер народный артист России Анатолий Торопов

Обновлено в 09:46
Политика

Соловьев сообщил об обиде Зеленского на Путина

Обновлено вчера в 22:05
Политика

Кличко сообщил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что он готов объявить досрочные выборы мэра Киева.
Обновлено в 12:04
Политика

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

«Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Обновлено в 12:55
Кино

Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

Обновлено в 06:11
Игры

Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах

Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Финансы

Курс евро впервые за год упал ниже 70 рублей

Курс евро в четверг, 25 июля, впервые более чем за год упал ниже отметки в 70 руб. К 15.30 мск евро терял 52 коп. – до 69,98 руб.
Обновлено в 09:51
Интернет

В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10

Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму

Мосгоризбирком в четверг отказался удовлетворить жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:58
Единоборства

Еще один боксер умер от полученных во время боя травм

Обновлено в 11:08
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах

Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Футбол

Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»

Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".
Обновлено в 05:22
Политика

Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет

Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Футбол

Агент Хамеса Родригеса прилетел в Италию на переговоры

Жорже Мендеш, агент игрока «Реала» Хамеса Родригеса, прибыл в Италию и в ближайшее время проведет переговоры с «Наполи» о трансфере своего клиента.
Обновлено в 12:37
Общество

Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»

Обновлено в 11:49
Экономика

Правительство ограничило участие иностранных компаний в производстве газовых турбин

Правительство обнародовало постановление, которое ограничивает возможность участие компаний с долей иностранного капитала свыше 50% в локализации в России производства газовых турбин мощностью 35-499 МВт.
Обновлено в 12:59
Общество

Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel

Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.
Обновлено в 12:21
Задержание российского танкера NeymaБольше новостей по теме
Главное