Политика

СБУ задержала российский танкерРИА Новости 07:05

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства. Утверждается, что в порт судно зашло под именем NIKA SPIRIT.
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