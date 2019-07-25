Политика
СБУ задержала российский танкерРИА Новости 07:05
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства. Утверждается, что в порт судно зашло под именем NIKA SPIRIT.
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Политика
Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
Обновлено в 10:55
Происшествия
Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:28
Единоборства
Соперник Дадашева высказался по поводу смерти россиянина
Обновлено в 05:32
Общество
Жители Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»
Норвежские рыбаки и ученые пожаловались на нашествие «русских лососей», которое угрожает местным видам рыб.
Обновлено в 10:41
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.
Обновлено вчера в 06:29
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика наградят посмертно
Власти Хабаровского края представят к государственной награде десятилетнего Алексея Мартыненко, спасавшего детей при пожаре в лагере «Холдоми».
Обновлено в 02:50
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Экономика
Минфин нашел способы стимулировать страхование жилья от ЧС
Минфин разработал меры стимулирования граждан к страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:21
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Кино
«Элефант» Красовского выйдет в прокат в сентябре без указания имени режиссера
Комедия "Элефант" Алексея Красовского выйдет в российский прокат 19 сентября в продюсерской версии без указания имени режиссера, сообщила пресс-служба кинофестиваля "Окно в Европу XXVII", в конкурсе которого участвует картина.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Участок главной трассы обрушился в Сочи
Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 11:18
Единоборства
Еще один боксер умер от полученных во время боя травм
Обновлено в 11:08
Музыка
Ольга Бузова объявила о последнем концерте
Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Сбежавший на Кубани особо опасный преступник обезглавил брата
Уроженец Республики Саха, 39-летний Антон Санников, совершивший побег при конвоировании в Армавире 24 июля, был обвинен в убийстве своего старшего брата.
Обновлено в 06:10
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции сообщило об окончании первого этапа поставок российских ЗРК С-400 в страну.
Обновлено в 08:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украинские чиновники утверждают, что нашли альтернативу российскому газу.
Обновлено в 08:19
Финансы
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.
Обновлено в 08:40
Авто
Премиальный внедорожник Changan CS75 Plus приехал к дилерам
Премиальный внедорожник Changan CS75 Plus приехал к дилерам в качестве выставочных образцов, а по сути автомобиль является роскошным вариантом обычного Changan CS75.
Обновлено в 10:43
Политика
Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы
Государственная дума в весеннюю сессию рассмотрела 586 законопроектов, из которых приняла 325, оставив в думском «портфеле» 1240 законодательных инициатив, подвел итоги работы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:23
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Двое детей погибли во время пожара в жилом доме в Ульяновской области
Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ульяновской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона в четверг.
Обновлено в 09:01
Политика
Оппозиция договорилась с избиркомом до уголовного дела
Обыски и допросы оппозиционеров связаны с возбужденным Главным следственным управлением СК России по Москве уголовным делом по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
Обновлено в 10:19
Здоровье
Названы хронические болезни, которые вызывают рак
Если на фоне хронической болезни снизился аппетит и вы резко похудели, ощущаете слабость и подавленность, поднимается температура, это может говорить о проблемах с онкологией.
Обновлено в 01:03
Транспорт
Новый Карамышевский мост в Москве начали собирать прямо в воздухе
Работы ведутся прямо в воздухе. И это делает мост уникальным в плане строительства. Гигантские краны собирают детали, как конструктор.
Обновлено в 09:47