Политика
СБУ задержала российский танкерРИА Новости 07:05
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства. Утверждается, что в порт судно зашло под именем NIKA SPIRIT.
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Политика
Экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой
Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного сегодня в порту украинского Измаила, находится в бьезопасности и сейчас возвращается домой.
Обновлено в 09:42
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 09:05
Общество
Журналистка из США пришла в восторг от московского McDonalds
Обновлено в 10:03
Происшествия
Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга
Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15
Наука
Обнаружены артефакты неизвестной цивилизации древности
Международная группа ученых из России, Эквадора и Японии обнаружили осколки керамических сосудов, которые датируются 4640-4460 годами до нашей эры и были созданы неизвестной цивилизацией.
Обновлено в 09:47
Политика
Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома
Обновлено в 10:03
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
«Автотор» построит завод в Калининграде для BMW или Hyundai
К 2020 году калининградский "Автотор" построит завод мощностью 50 тыс. легковых машин в год, передают "Ведомости" слова гендиректора холдинга "Автотор" Александра Сорокина.
Обновлено в 05:08
Здоровье
В Прикамье пациенты, перенёсшие операции на сердце, начали получать бесплатные лекарства
С июля 2019 года в 23 медучреждениях Пермского края пациентам, перенёсшим сосудистую катастрофу (нестабильную стенокардию либо инфаркт) или операцию, связанную с атеросклеротическим поражением сердечно-сосудистой системы, в рамках пилотного проекта начали бесплатно выдавать препараты для профилактики послеоперационных осложнений и повторных сосудистых катастроф.
Обновлено в 01:18
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Происшествия
МиГ-29 рухнул в Каспийское море
Самолет ВВС Азербайджана МиГ-29 упал в Каспийское море во время тренировочных полетов. Инцидент произошел вечером, 24 июля.
Обновлено в 03:26
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции
Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
Обновлено в 07:00
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию
Первый этап поставок Россией Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершен. Об этом в четверг, 25 июля, пишет Habertürk.
Обновлено в 08:56
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено в 09:16
Экономика
Wexler Group прекращает поставки на Украину российского дизтоплива
Wexler Group, крупнейший импортер нефтепродуктов на Украину, прекращает с 1 августа поставки российского дизельного топлива, сообщает компания сегодня, 25 июля.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
После слухов о разводе певица Глюкоза углубилась в философию
Несколько дней назад певица Глюкоза (Наташа Ионова) сама дала повод предположить, что в ее отношениях с супругом Александром Чистяковым наметился серьезный раскол.
Обновлено вчера в 04:28
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Под Петербургом у построенного для переселенцев дома рухнула стена
Единственный в поселке Рахья под Санкт-Петербургом дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, лишился части стены.
Обновлено в 09:48
Политика
Украинцы обложили данью украинцев в Европе
Украинские граждане вымогают деньги у соотечественников-предпринимателей, сообщается в ежегодном докладе чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, который опубликовало у себя на сайте издание iROZHLAS.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Внезапно «облысевшего» Харламова сравнили с Траволтой
Гарика сравнили с Джоном Траволтой в не менее известном фильме.
Обновлено в 08:48
Политика
Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».
Обновлено в 07:33
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Народный артист Анатолий Торопов умер 25 июля в возрасте 91 год, сообщается в четверг на сайте Государственного академического Малого театра.
Обновлено в 09:50