Политика

СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНРНакануне.Ru 08:28

СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР, одного из организаторов референдума 11 мая 2014 года Романа Лягина. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко, который анонсировал "час расплаты".
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с чего всё началось
"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум", - написал Луценко в Facebook
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