СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНРНакануне.Ru 08:28

с чего всё началось

СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР, одного из организаторов референдума 11 мая 2014 года Романа Лягина. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко, который анонсировал "час расплаты".

Религия Православные отмечают Троицкую родительскую субботу 15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.

Шоу-бизнес Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.

Экономика Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в Китай Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.

Политика Великобритания подозревает Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе Власти Великобритании полагают, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) «почти наверняка» атаковал на два танкера в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД страны.

Шоу-бизнес Оксана Федорова продемонстрировала молодое лицо без макияжа 41-летняя женщина удивила подписчиков молодым лицом без макияжа. На фотографии Федорова запечатлена в салоне автомобиля.

Армия и оружие Российская авиация уничтожила бандитов, напавших на турецких военных Целями для атаки стали скопления боевиков и позиции артиллерии, которая обстреливала наблюдательный пост турецкой армии, сообщает агентство "Интерфакс".

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Политика Крым отказался от грязной украинской воды Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.

Футбол «Спартак» и «Динамо» претендуют на игрока молодежной сборной Сенегала Московские клубы «Спартак» и «Динамо» ведут борьбу за полузащитника молодежной сборной Сенегала Амаду Санья.

Общество В Швейцарии прошла масштабная забастовка женщин против дискриминации В Швейцарии тысячи женщин приняли участие в забастовке против гендерной дискриминации в обществе и на рынке труда.

Политика США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

Армия и оружие СБУ назвала имена «российских военных», сбивших украинский Ил-76 В СБУ назвали имена "российских военных", которые якобы сбили украинский Ил-76 с десантниками под Луганском в 2014 году.

Финансы Средняя сумма потребкредитов в РФ достигла исторического максимума Средняя сумма потребительских кредитов, выданная банками в апреле, достигла рекорда в 207 тысяч рублей, за месяц увеличившись на 13%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование Бюро кредитных историй.

Шоу-бизнес В Сети появился снимок молодых Алентовой и Меньшовой На фанатской страничке Аллы Пугачевой неожиданно появилась фотография известной актрисы Веры Алентовой со своей дочерью Юлией Меньшовой.

Экономика Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну 14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.

Футбол Гончаренко отказался стать главным тренером сборной Белоруссии Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отклонил предложение Ассоциации Белорусской федерации футбола возглавить национальную сборную Белоруссии.

Кино Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов» Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.