Политика
СБУ вызвала на допрос кандидата в президенты Украины
СБУ вызвала на допрос кандидата в президенты УкраиныТК Звездавчера в 17:06
Служба безопасности Украины вызвала на допрос кандидата в президенты страны Анатолия Гриценко. По данным пресс-службы СБУ, это связано с вопросом «обнародования информации о Крыме и Донбассе».
ТК Звездавчера в 17:06
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СБУ объяснила допрос экс-министра обороны обнародованием информации о событиях в Крыму
Московский Комсомолецвчера в 15:18
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:14, Ашберн
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова пустят в производство
Обновлено вчера в 23:06
Хоккей
Гол Панарина привел «Коламбус» к победе над «Вашингтоном»
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Летевший в Москву самолет вынужденно сел в аэропорту Симферополя
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством
Обновлено вчера в 20:59
Хоккей
Российские хоккеистки проиграли канадкам в полуфинале молодежного ЧМ
Обновлено вчера в 05:40
Политика
Bild: посол США угрожает немецким компаниям санкциями из-за СП-2
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Политика
Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным
По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
На нефтехимическом заводе на Украине произошел пожар
На нефтехимическом заводе «Карпетнефтехим» в Ивано-Франковской области Украины произошел пожар, сообщает МВД страны в Facebook.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Спорт
Евгений Плющенко попал в больницу
Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Игр в Турине и Сочи Евгений Плющенко попал в больницу.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол
Марадона успешно перенёс операцию на желудке
Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона успешно перенёс операцию на желудке.
Обновлено в 01:23
Космос
Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом
Единственный российский космический телескоп на аппарате «Спектр-Р», входящий в проект «Радиоастрон», перестал работать на прием командных данных, но при этом продолжает отправлять информацию на Землю.
Обновлено вчера в 03:53
Происшествия
В Перу произошёл взрыв в пляжном клубе
В Перу в клубе на пляже «Лас-Пальмас» произошёл взрыв, в результате инцидента есть пострадавшие.
Обновлено в 01:15
Происшествия
СК возбудил дело после обстрела машины полицейского в Ингушетии
Обновлено вчера в 16:46
Хоккей
Овечкину зашили рану на руке во время матча
Отмечается, что Овечкин досрочно покинул скамейку запасных: медики оказали ему необходимую помощь, зашили рану, и он вернулся на лед.
Обновлено вчера в 23:51
Автоспорт
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Мардеева снялся с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-Мастер" Айрата Мардеева досрочно завершил выступление на ралли-рейде "Дакар"-2019, который проходит в Перу.
Обновлено в 00:07
Политика
На границе США и Мексики обнаружили туннель
Обновлено вчера в 19:59
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено 10 января в 03:37
Политика
Киевский храм с могилой основателя Москвы может отойти Константинополю
Президент Украины Петр Порошенко и глава новой украинской церкви Епифаний побывали в храме Спаса на Берестове в Киеве, где покоится основатель Москвы князь Юрий Долгорукий.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Япония решила создать ударные самолеты электронной войны
Японское правительство решило разработать собственные ударные самолеты электронной войны для вывода из строя систем связи и радаров предполагаемого противника.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН
Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено вчера в 14:53
Спорт
Гандболисты сборной России одержали первую победу на чемпионате мира
Мужская сборная России по гандболу добилась первой победы на чемпионате мира, который проходит в Германии и Дании.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»
11 января на Украине вступили в силу поправки о наказание за интимную связь без добровольного согласия.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном в середине февраля
Вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына может состояться в середине февраля во Вьетнаме.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Летевший в Махачкалу самолет вынужденно вернулся в аэропорт Сургута
Обновлено в 00:19
Происшествия
Около 20 человек погибли при обрушении угольной шахты в Китае
В результате обрушения перекрытия угольной шахты в провинции Шэньси на северо-западе Китая погибли 19 человек, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 21:09
Политика
В конгрессе США намерены провести слушания по встречам Трампа и Путина
Комитет палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 23:56