Политика
СБУ вызвала на допрос депутата Рады Анатолия Гриценко
СБУ вызвала на допрос депутата Рады Анатолия ГриценкоРИА Новостивчера в 05:49
Служба безопасности Украины вызвала депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на допрос 15 января, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы партии Кристина Бондаренко.
РИА Новостивчера в 05:49
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СБУ объяснила допрос экс-министра обороны обнародованием информации о событиях в Крыму
Московский Комсомолец15:18
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Политика
США пригрозили немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренель допустил возможность введения санкций в отношении немецких компаний из-за поддержки «Северного потока-2».
Обновлено в 20:19
Политика
В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая
Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством
Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 20:59
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Китае 19 человек погибли при обрушении угольной шахты
В момент аварии под землей работали 87 человек. Эвакуировать на поверхность удалось 66 горняков, 19 шахтеров погибли.
Обновлено в 21:12
Транспорт
В Москве планируется строительство новой линии метро
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с kp.ru оценил темпы строительства метро в столице в 2018 году.
Обновлено в 21:29
Кино
Возлюбленная Меркьюри заработает $65 млн на «Богемской рапсодии»
Не менее 65 миллионов долларов заработает на успехе фильма "Богемская рапсодия" британка Мэри Остин, которую Фрэдди Меркьюри называл любовью всей своей жизни.
Обновлено в 19:13
Армия и оружие
Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ
Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.
Обновлено в 19:40
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Происшествия
На нефтехимическом заводе на Украине произошел пожар
На нефтехимическом заводе «Карпетнефтехим» в Ивано-Франковской области Украины произошел пожар, сообщает МВД страны в Facebook.
Обновлено в 17:47
Спорт
Евгений Плющенко попал в больницу
36-летний российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко был госпитализирован 10 января в одно из медицинских учреждений Москвы.
Обновлено в 14:19
Здоровье
Онкологи назвали семь симптомов рака
Специалисты Кливлендской клиники перечислили британскому изданию Express семь симптомов, появление которых может указывать на раковую опухоль в организме - изменения в работе мочевого пузыря и кишечника, незаживающие раны, внезапные кровотечения, уплотнения и бугорки в груди или где-либо еще, проблемы с пищеварением и глотанием, изменение цвета и размера родинки и тяжелый кашель с хрипотой.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Политика
Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным
По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.
Обновлено в 20:57
Происшествия
В Швеции шесть иностранцев погибли в ДТП
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Иркутской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем
"По уточненной информации, на перегоне Делюр - Тыреть ВСЖД (Восточно-Сибирской железной дороги) в Заларинском районе сошли с рельсов 29 груженых углем вагонов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Во Франции прошла девятая акция протеста «желтых жилетов»
Обновлено в 17:54
Политика
Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе
В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Ингушетии обстреляли автомобиль с полицейскими
Обновлено в 14:24
Происшествия
Врачи не смогли спасти пенсионерку, «ожившую» в морге
Обновлено в 17:40
Общество
HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами
Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Общество
В Сети высмеяли новый украинский закон о «сексе по согласию»
Новые поправки Уголовный кодекс Украины, касающиеся вопросов квалификации сексуальных преступлений вызвали шквал критики и шуток со стороны украинцев.
Обновлено в 19:42
Политика
СБУ вызвала на допрос депутата Рады Анатолия Гриценко
Служба безопасности Украины вызвала депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на допрос 15 января, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы партии Кристина Бондаренко.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН
Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Происшествия
В центре Парижа произошёл взрыв
12 января проходят акции протестов «жёлтых жилетов», однако, по данным СМИ, эти события не связаны.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска
Обновлено в 07:08
Космос
Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
По Израилю выпустили ракету из сектора Газа
Обновлено в 15:26
Происшествия
Летевший в Москву самолет совершил аварийную посадку в Симферополе
Самолет российской авиакомпании Nordwind, следовавший по маршруту Симферополь-Москва, после вылета вернулся в симферопольский аэропорт.
Обновлено в 15:14
Политика
На границе США и Мексики обнаружили туннель
Обновлено в 19:59