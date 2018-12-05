Политика
СБУ вызвала на допрос 14 священников УПЦ
СБУ вызвала на допрос 14 священников УПЦРИА Новостивчера в 09:05
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос 14 священников Ровенской и Сарненской епархий канонической Украинской православной церкви, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.
РИА Новостивчера в 09:05
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СБУ допросила 12 священников Украинской православной церкви Московского патриархата
Эхо Москвывчера в 17:10
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Политика
В Huawei прокомментировали задержание финансового директора компании
Компания Huawei не располагает какой-либо информацией о противоправных действиях ее финансового директора Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде по запросу США.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
США готовят отправку кораблей ВМС в Чёрное море
Власти США предпринимают шаги, необходимые для отправки военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье
Ракетный эсминец ВМС США USS McCampbell демонстративно приблизился к заливу Петра Великого, омывающему город Владивосток и остров Русский.
Обновлено в 00:53
Политика
Путин: Помпео запоздал со своим ультиматумом
Ультимативное заявление из Вашингтона по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) запоздало, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:35
Политика
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 00:51
Политика
Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год
Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Обновлено в 00:32
Политика
Посол ФРГ высказался против ужесточения антироссийских санкций
Посол Германии на Украине Эрнст Райхель заявил, что немецкие власти не хотят, чтобы Европейский союз (ЕС) вводил 13 декабря новые санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца
Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект резолюции с требованием привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 00:38
Политика
В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим
На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Глава МИД Японии поделился ожиданиями от мирного договора с Россией
Власти Японии стремятся к тому, чтобы в мирном договоре с Россией была четко отражена позиция японской стороны, заявил министр иностранных дел страны Таро Коно в ходе заседания комитета по внешней политике и обороне верхней палаты японского парламента, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 00:45
Политика
Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:38
Политика
Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины
Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Еврокомиссия опубликовала план по борьбе с дезинформацией из России
Европейская комиссия (ЕК) разработала план противодействия дезинформации для того, чтобы предотвратить попытки иностранного вмешательства в выборы в Европейский парламент (ЕП), которые состоятся в мае следующего года.
Обновлено в 00:07
Политика
МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Словакии
Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона ответит на недружественную высылку российского дипломата из Словакии.
Обновлено в 00:22