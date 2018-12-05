Политика

СБУ вызвала на допрос 14 священников УПЦ
РИА Новости
вчера в 09:05

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос 14 священников Ровенской и Сарненской епархий канонической Украинской православной церкви, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.
РИА Новостивчера в 09:05

Подробнее о событии

СБУ допросила 12 священников Украинской православной церкви Московского патриархата

Эхо Москвывчера в 17:10

В УПЦ МП прокомментировали допросы священников в СБУ

RT на русскомвчера в 16:23

СБУ допросила священников УПЦ по статьям о госизмене и религиозной вражде

РБКвчера в 16:19

СБУ допросила 12 украинских священников по делу о госизмене

Коммерсантъвчера в 15:01

СБУ допросила 12 священников УПЦ по делу о госизмене

ТК Звездавчера в 14:52

Украинская православная церковь отреагировала на обвинения СБУ

REGNUMвчера в 15:36

В УПЦ назвали беспочвенными обвинения СБУ в адрес священников в госизмене

РИА Новостивчера в 15:11
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Политика

В Huawei прокомментировали задержание финансового директора компании

Компания Huawei не располагает какой-либо информацией о противоправных действиях ее финансового директора Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде по запросу США.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

США готовят отправку кораблей ВМС в Чёрное море

Власти США предпринимают шаги, необходимые для отправки военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье

Ракетный эсминец ВМС США USS McCampbell демонстративно приблизился к заливу Петра Великого, омывающему город Владивосток и остров Русский.
Обновлено в 00:53
Политика

Путин: Помпео запоздал со своим ультиматумом

Ультимативное заявление из Вашингтона по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) запоздало, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:35
Политика

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 00:51
Политика

Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год

Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Обновлено в 00:32
Политика

Посол ФРГ высказался против ужесточения антироссийских санкций

Посол Германии на Украине Эрнст Райхель заявил, что немецкие власти не хотят, чтобы Европейский союз (ЕС) вводил 13 декабря новые санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца

Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект резолюции с требованием привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 00:38
Политика

В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим

На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Глава МИД Японии поделился ожиданиями от мирного договора с Россией

Власти Японии стремятся к тому, чтобы в мирном договоре с Россией была четко отражена позиция японской стороны, заявил министр иностранных дел страны Таро Коно в ходе заседания комитета по внешней политике и обороне верхней палаты японского парламента, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 00:45
Политика

Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе

Обновлено в 00:32
Армия и оружие

SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:38
Политика

Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины

Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Еврокомиссия опубликовала план по борьбе с дезинформацией из России

Европейская комиссия (ЕК) разработала план противодействия дезинформации для того, чтобы предотвратить попытки иностранного вмешательства в выборы в Европейский парламент (ЕП), которые состоятся в мае следующего года.
Обновлено в 00:07
Политика

МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Словакии

Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона ответит на недружественную высылку российского дипломата из Словакии.
Обновлено в 00:22
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