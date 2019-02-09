СБУ возбудила дело из-за недостачи ценностей в Киево-Печерской лавреРИА Новости 05:15

с чего всё началось

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщается на сайте службы. Как уточняется в сообщении, сотрудники СБУ, участвовавшие в проверке лавры, обнаружили "недостачу десяти предметов, представляющих культурную ценность".

Гаджеты Названы смартфоны с самым мощным излучением Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

Происшествия В Киеве около 40 человек попытались штурмовать управление полиции На Украине задержаны около 40 человек, которые попытались устроить штурм управления полиции в Киеве.

Хоккей Сборная России проиграла команде Швеции в матче Евротура Сборная России уступила команде Швеции в матче шведского этапа Евротура, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Швеция заявила о создании «истребителя-убийцы» российских Су Стокгольм создал истребитель Saab Gripen E, который способен "уничтожить" российские военные самолеты серии "Су" - заявил командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон на предпродажной презентации истребителя в Финляндии.

Политика В МИД назвали условие транзита газа через Украину Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости".

Общество Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.

Происшествия Суд продлил срок задержания аспиранта МГУ Мифтахова Головинский суд Москвы удовлетворил ходатайство адвоката о продлении на 72 срока задержания аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, освобожденного по делу о изготовлении взрывчатки, но задержанного по делу о хулиганстве.

Армия и оружие «Летающий радар» А-100 совершил первый полет "Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.

Общество В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и лед В Санкт-Петербурге 9 февраля объявили субботник для государственных служащих по уборке снега и наледи.

Футбол «Спартак» проиграл «Словану» в контрольном матче В контрольном матче на сборе в турецком "Белеке" подопечные Олега Кононова проиграли братиславскому "Словану" со счетом 1:3.

Политика Шведский журналист обвинил Украину в инциденте в Керченском проливе Шведский журналист Стефан Линдгрен заявил, что действия России во время инцидента в Керченском проливе были легитимными.

Политика Порошенко скрыл от ЦИК судно и земельный участок Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в ходе проверки декларации о доходах Петра Порошенко как кандидата в президенты страны обнаружила ряд нарушений.

Шоу-бизнес Разин не верит в естественную причину смерти Децла Друзья известного реп исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, не верят в то, что артист скончался от естественных причин.

Авто Renault Duster нового поколения станет пикапом Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.

Общество Reebok раскритиковали за провокационную рекламу В рекламной кампании приняли участие чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова.

Авто Обновленный кроссовер Renault Captur дебютирует летом 2019 года Как пишет портал «ТвоёАвто», обновленный кроссовер Renault Captur дебютирует летом 2019 года, тогда как в продажу он поступит до конца года.

Кино Вместо сиквела у «Аквамена» появится спин-офф В фильме с рабочим названием "Впадина" не появится никто из героев самого "Аквамена".

Авто Lada Granta получила новую модификацию АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.

Авто Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка 4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.