Армия и оружие
СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков
СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиковREGNUM13:04
В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России. Подтверждения подлинности этой записи нет.
REGNUM13:04
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Армия и оружие
С-400 полностью закрыли небо над Крымом
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Минобороны РФ наградило гражданина Чехии медалью
Житель Чехии Вацлав Билицкий получил медаль Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США
В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Постпред Сирии при ООН заявил о несоблюдении обязательств по Идлибу
По словам Башара Джаафари, в провинции продолжаются вылазки групп террористов Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что обязательства по Идлибу не соблюдаются.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий»
Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Иран продолжает наращивать разработку и производство ракет, заявили в США
Госдепартамент США считает, что Иран продолжает наращивать разработки и производство ракет, об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями
Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
ООН ожидает разрешения на доставку помощи в лагерь «Рукбан» в Сирии
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Пакистан отказался от закупок украинских боевых модулей
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой
Москва передала американским партнерам новые данные о потерях США во Второй мировой войне.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
9 тысяч часов в небе провели ставропольские лётчики
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Порошенко выписал попавшим в СИЗО морякам по 1700 у.е
Министр обороны Украины Степан Полторак приказал премировать по 50 тысяч гривен (примерно, $1700) каждого, задержанного в Керченском проливе нарушителя российской границы.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Microsoft поставит очки дополненной реальности для армии США
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
В общевойсковой армии ЗВО прошли занятия и тренировки по соблюдению требований безопасности военной службы
В подразделениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа прошли практические занятия и тренировки по соблюдению требований безопасности военной службы в условиях повседневной деятельности войск.
Обновлено в 11:25