Армия и оружие

СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков
REGNUM
13:04

В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России. Подтверждения подлинности этой записи нет.
REGNUM13:04

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Украина опубликовала «перехват разговоров» российских летчиков над Черным морем. АУДИО

URA.Ru11:52

СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем

Газета.Ru11:13

СБУ заявила о перехвате переговоров российских летчиков

Московский Комсомолец10:39

СБУ опубликовала переговоры российских лётчиков в Керчи

News.ru10:28

Опубликованы переговоры «обстрелявших» украинские корабли российских летчиков

Lenta.ru09:49

СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем

РБК09:24

СБУ опубликовала переговоры российских военных. По версии спецслужбы, они участвовали в обстреле украинских кораблей

Дождь10:00
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Армия и оружие

С-400 полностью закрыли небо над Крымом

Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Минобороны РФ наградило гражданина Чехии медалью

Житель Чехии Вацлав Билицкий получил медаль Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».
Обновлено в 13:17
Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Постпред Сирии при ООН заявил о несоблюдении обязательств по Идлибу

По словам Башара Джаафари, в провинции продолжаются вылазки групп террористов Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что обязательства по Идлибу не соблюдаются.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий»

Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Иран продолжает наращивать разработку и производство ракет, заявили в США

Госдепартамент США считает, что Иран продолжает наращивать разработки и производство ракет, об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями

Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

ООН ожидает разрешения на доставку помощи в лагерь «Рукбан» в Сирии

Обновлено в 13:08
Армия и оружие

Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях

Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Пакистан отказался от закупок украинских боевых модулей

Обновлено в 12:06
Армия и оружие

РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой

Москва передала американским партнерам новые данные о потерях США во Второй мировой войне.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

9 тысяч часов в небе провели ставропольские лётчики

Обновлено в 09:45
Армия и оружие

Порошенко выписал попавшим в СИЗО морякам по 1700 у.е

Министр обороны Украины Степан Полторак приказал премировать по 50 тысяч гривен (примерно, $1700) каждого, задержанного в Керченском проливе нарушителя российской границы.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Microsoft поставит очки дополненной реальности для армии США

Обновлено в 12:33
Армия и оружие

В общевойсковой армии ЗВО прошли занятия и тренировки по соблюдению требований безопасности военной службы

В подразделениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа прошли практические занятия и тренировки по соблюдению требований безопасности военной службы в условиях повседневной деятельности войск.
Обновлено в 11:25
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