Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмомГазета.Ru вчера в 19:56
Певица Наташа Королева рассказала, почему Украина лишила ее права въезда на территорию страны.
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Да, на 5 лет меня так взяли и „прихлопнули“. Кстати, самую первую. Наверное, они не выросли просто на моих песнях. Они решили, что песня „Маленькая страна“ призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать.
— Наташа Королева, российская певицаТелеканал 360° вчера в 20:35
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