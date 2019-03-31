Культура

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмомГазета.Ru вчера в 19:56

Певица Наташа Королева рассказала, почему Украина лишила ее права въезда на территорию страны.
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Наташа Королева
Да, на 5 лет меня так взяли и „прихлопнули“. Кстати, самую первую. Наверное, они не выросли просто на моих песнях. Они решили, что песня „Маленькая страна“ призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать.
— Наташа Королева, российская певицаТелеканал 360° вчера в 20:35

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