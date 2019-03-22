СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в РоссиюТАСС 13:36

"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook украинской спецслужбы.

СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

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