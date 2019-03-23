Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в РоссиюТАСС вчера в 13:36
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
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Служба безопасности Украины даст правовую оценку визиту украинских политиков в Россию
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