Политика Политика Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет Украина ограничила въезд в страну для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, написал президент страны Петр Порошенко в Twitter.

Политика Политика В Кремле сожалеют о решении Трампа отменить встречу с Путиным на G20 В Кремле сожалеют о решении президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским главой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

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Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Украина провела военные учения на побережье Азовского моря Предыдущие учения на Азовском побережье украинские военные провели 23 ноября.

Политика Политика Задержанных украинских моряков переводят в Москву Украинских морских офицеров с трех кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября, переводят из Крыма в Москву.

Политика Политика МИД России возмущён ужесточением тюремного режима Бутиной Москва возмущена ужесточением условий содержания Марии Бутиной в американской тюрьме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Политика Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию Статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в пресс-релизе Банка России.

Политика Политика Украинский танцовщик Полунин получил российский паспорт Украинский артист балета Сергей Полунин получил российское гражданство. Об этом Полунин сообщил в Instagram.

Политика Политика Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest оценил новый автомат Калашникова

Политика Политика Украина расторгнет 40 двусторонних договоров с Россией Украина в одностороннем порядке расторгнет около 40 договоров с Россией, сказал Климкин в эфире телеканала ТСН.

Политика Политика В МИД России назвали цели «авантюры» Порошенко в Керченском проливе Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия украинского президента Петра Порошенко авантюрой, целью которой является сохранение власти, передает РИА "Новости".