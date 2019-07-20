Служба безопасности Украины провела обыск на заводе «АрселорМиттал Кривой Рог». Это крупнейшее металлургическое предприятие страны. О следственном действии сообщил исполняющий обязанности директора завода Александр Иванов.

СБУ провела обыск в крупнейшем металлургическом заводе на Украине

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