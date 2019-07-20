Политика
СБУ провела обыск в крупнейшем металлургическом заводе на УкраинеФАН вчера в 19:03
Служба безопасности Украины провела обыск на заводе «АрселорМиттал Кривой Рог». Это крупнейшее металлургическое предприятие страны. О следственном действии сообщил исполняющий обязанности директора завода Александр Иванов.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
Происшествия
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
Обновлено в 04:52
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Политика
Досрочные выборы в Раду стартовали на Украине
На Украине в воскресенье, 21 июля, стартовали парламентские выборы в Верховную раду, где избиратели выберут депутатов.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Штаб силовой операции в Донбассе подтвердил начало перемирия
Очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным, наступил в Донбассе в зоне проведения украинской силовой операции с полуночи 21 июля.
Обновлено в 04:17
Футбол
Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»
В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 03:57
Политика
Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера
Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Британии, был задержан в Ормузском проливе 19 июля.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Фото секретного американского танка появились в Сети
Новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку» В серийное производство танк будет запущен в 2026 году.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей
На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 03:40
Космос
«Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался в воскресенье в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Оппозиция предложила Собянину обсудить недопуск на выборы в Мосгордуму
Оппозиционные кандидаты, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, выступили с совместным заявлением, в котором предложили мэру столицы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию.
Обновлено вчера в 14:15
Единоборства
Состояние Максима Дадашева улучшилось
Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Украинские военные подорвались у Счастья
Обновлено в 04:40
Общество
Не менее 110 тысяч человек эвакуированы в Японии из-за ливней
Ливневые дожди в юго-западных районах Японии привели к эвакуации более чем 110 тысяч человек. Также были отменены 14 авиарейсов.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
В первом матче за «Реал» Азар сыграл под необычным номером
Полузащитник «Реала» Эден Азар сыграл в футболке с номером 50 в матче с «Баварией» (1:3) в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 03:59
Единоборства
Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
Обновлено в 03:14
Происшествия
На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме престарелых под Брянском
Один человек стал жертвой пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в населенном пункте Дарковичи в Брянской области.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Индия ждёт от Франции помощи по двигателям Kaveri в том числе и для Су-30МКИ
Основной упор делается на необходимости развития проекта двигателя Kaveri.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено вчера в 00:53
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Трех посетителей избили в московском клубе, возможно, из-за плаката с митинга на проспекте Сахарова
Накануне на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 18:21
Единоборства
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
Обновлено в 03:54
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей с ОВЗ
Обновлено вчера в 08:28
Политика
ЦИК назвал данные по явке на выборах в Раду
Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 12.00 (совпадает с мск) составила 13,61%.
Обновлено в 05:17
Кино
Студия Marvel рассказала о своих планах
Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
Обновлено в 01:04
Экономика
Как изменился брокерский рынок за 3 года: исследование РБК Quote
За последние три года рынок брокерских услуг заметно изменился.
Обновлено в 02:13
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23