с чего всё началось

Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины „О Службе безопасности Украины“

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Черном море судов ВМС находились сотрудники спецслужбы. В пресс-службе ведомства отметили, что офицеры выполняли задачи по "контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины".

СБУ признала, что ее сотрудники были на борту задержанных кораблей ВМС

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