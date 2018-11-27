Армия и оружие

СБУ признала, что ее сотрудники были на борту задержанных кораблей ВМС
РИА Новости
03:31

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Черном море судов ВМС находились сотрудники спецслужбы. В пресс-службе ведомства отметили, что офицеры выполняли задачи по "контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины".
РИА Новости03:31
Василий Грицак
Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины „О Службе безопасности Украины“
— Василий Грицак, украинский военный деятельРосбалт 03:30
с чего всё началось
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил, что на захваченных российскими пограничниками украинских судах были сотрудники военной контрразведки СБУ, сообщается
 на сайте ведомства.
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