с чего всё началось

Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины „О Службе безопасности Украины“

Глава СБУ Василий Грицак подтвердил, что на борту кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе, находились сотрудники ведомства.

СБУ подтвердила присутствие своих сотрудников на задержанных кораблях

Армия и оружие Армия и оружие Новейшую технику российской морской пехоты показали в действии

Армия и оружие Армия и оружие Ростех выпустил в серию двигатель для нового боевого вертолета Ми-28НМ Корпорация Ростех завершила разработку двигателя для нового российского ударного вертолета Ми-28НМ «ночной охотник».

Армия и оружие Армия и оружие Япония может закупить у США 100 истребителей F-35

Армия и оружие Армия и оружие В России прошли испытания беспилотника в снаряде «Смерча» Российские конструкторы приступили к финальному этапу испытаний беспилотника, который «зашит» в неуправляемом снаряде реактивной системы залпового огня.

Армия и оружие Армия и оружие Лукашевич не исключил провокаций ВСУ с химоружием в Донбассе Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич не исключил провокацию украинских военных с применением химического оружия в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Конкурс морпехов ДВОКУ приобрел международный уровень

Армия и оружие Армия и оружие Ливан примет от России безвозмездную помощь Власти Ливана сообщили, что военная помощь от России, предоставленная на безвозмездной основе, будет принята.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО призвала Россию немедленно освободить украинских моряков НАТО призвала Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые были задержаны накануне в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны ужесточило правила передачи секретной информации Минобороны ужесточило правила передачи засекреченной информации.

Армия и оружие Армия и оружие Т-90A возглавил список самых смертоносных танков мира Среди других эффективных бронемашин автор упомянул американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2, израильский Merkava IV и британский Challenger 2. Именно они во главе с российским Т-90 и представляют, по версии издания, пятерку самых смертоносных танков в мире.

Армия и оружие Армия и оружие ОЗХО может отправить специалистов на место химической атаки под Алеппо Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в настоящий момент изучает возможность направления своих специалистов на место предполагаемой химической атаки под Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие Корвет «Громкий» провел артиллерийские стрельбы в Японском море Государственные и заводские ходовые испытания «Громкого» идут в акватории Японского моря. Корвет поразил цели в несколько этапов.

Армия и оружие Армия и оружие В Госдуме заявили, что Ярош готовится к партизанской войне 1 Организация запрещена на территории РФ.