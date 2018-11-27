Армия и оружие

СБУ подтвердила присутствие своих сотрудников на задержанных кораблях
RT на русском
03:58

Глава СБУ Василий Грицак подтвердил, что на борту кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе, находились сотрудники ведомства.
RT на русском03:58
Василий Грицак
Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины „О Службе безопасности Украины“
— Василий Грицак, украинский военный деятельНТВ 03:31
с чего всё началось
«Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 закона Украины», — говорится
 в сообщении.
RT на русском03:58

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