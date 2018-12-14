Политика

СБУ принудительно забрала митрополита УПЦ на встречу с Порошенко
Телеканал 360°
09:50

Служба безопасности Украины (СБУ) принудительно забрала митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита на встречу с президентом Петром Порошенко. Об этом сообщил в Facebook глава юридического отдела канонической УПЦ Александр Бахов.
Телеканал 360°09:50

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СБУ захватила и увезла к Порошенко архиерея Могилев-Подольской епархии канонической УПЦ

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СБУ принудительно забрала митрополита УПЦ на встречу с Порошенко

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Протоиерей Бахов: митрополита УПЦ МП насильно везут в Киев

REGNUM07:54

УПЦ обвинила СБУ в принудительной перевозке митрополита в Киев

Газета.Ru07:49
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:46, Ашберн
Политика

Законопроект об автономной работе Рунета внесли в Думу

На рассмотрение Госдумы в пятницу, 14 декабря, поступил законопроект об обеспечении автономной работы рунета в случае отключения от глобальной сети.
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В МИД России отреагировали на создание армии Косово

В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.
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Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.
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Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием

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Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии

Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала возможность выразить протест «частью демократии».
Обновлено в 14:35
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На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов

Свыше 1700 журналистов аккредитовано на большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы

Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ.
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Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает 14 декабря издание Daily Sabah.
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Откаты «Военторга» и покушение: в чем США обвиняют Леонида Тейфа

Федеральные прокуроры США подозревают бывшего замгендиректора ОАО «Военторг» 57-летнего Леонида Тейфа, его жену Татьяну и трех их сообщников в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве.
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил изданию УНН, что его ведомство внесло в кабинет министров предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
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Помпео потребовал отпустить двух задержанных в Китае канадцев

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Украина усилит контроль на границе во время «объединительного собора»

Пограничная службы Украины будет проводить дополнительные проверки на границе во время проведения «объединительного собора» в Киеве, чтобы выявить лиц, которые смогут помешать мероприятию.
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