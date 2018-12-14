Политика
СБУ принудительно увезла епископа УПЦ МП для «беседы с президентом»
СБУ принудительно увезла епископа УПЦ МП для «беседы с президентом»Life.ru08:39
Служба безопасности Украины в Винницкой области принудительно доставила епископа канонической Украинской православной церкви митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита в Киев якобы для беседы с президентом Украины.
Life.ru08:39
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Политика
Сербия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за армии Косово
Власти Сербии направили запрос в Организацию Объединенных Наций о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН.
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Участники саммита ЕС пришли к выводу, что в настоящий момент условий для отмены или облегчения санкций против России нет.
Обновлено в 12:25
Политика
На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов
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Обновлено в 13:24
Политика
Кабмину Украины предложили отменить поезда в Россию
Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
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Лукашенко заподозрил Россию в желании присоединить Белоруссию
Уровень интеграции важен Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании совмина Союзного государства заявил, что Россия готова проводить единую налоговую и тарифную политику с Белоруссией.
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Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в ответ на намерение правительства повысить цены на дизельное топливо, затем оно переросло в массовые выступления против снижения уровня жизни.
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Армия и оружие
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Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность, сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:28
Политика
Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием
Россиянка Мария Бутина заключила сделку с правосудием США, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.
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Политика
Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.
Обновлено в 12:07
Политика
Украинский архиепископ назвал «объединительный собор» «сатанинским»
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Полет российского ракетоносца Ту-160 в Венесуэле попал на видео
Как сообщает Минобороны РФ, все полеты российских экипажей выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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Политика
Трамп намерен провести двухнедельный отпуск во Флориде
Рождественские и новогодние каникулы президент США Дональд Трамп намерен провести в своем поместье «Мар-о-Лаго» в штате Флорида.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает 14 декабря издание Daily Sabah.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Боевики обстреляли окраины Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме
Боевики в течение суток обстреливали населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также окраины города Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Обновлено в 14:09