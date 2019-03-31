Культура
СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмомREGNUM 03:09
СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими. Об этом рассказала сама певица в эфире телеканала НТВ.
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Да, на 5 лет меня так взяли и „прихлопнули“. Кстати, самую первую. Наверное, они не выросли просто на моих песнях. Они решили, что песня „Маленькая страна“ призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать.
— Наташа Королева, российская певицаТелеканал 360° вчера в 20:35
с чего всё началось
Артистка рассказала, что судится со Службой безопасности Украины, и что дело уже рассматривается в Европейском суде. А Тигран Кеосаян посоветовал Королёвой написать и спеть новую песню — «Винницкий мальчишка» — про Порошенко, чтобы исправить ситуацию.НТВвчера в 17:15
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