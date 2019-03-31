Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремистскимИзвестия вчера в 22:44
Российская эстрадная певица Наташа Королева рассказала, почему ее отказались пускать на территорию Украины. По ее словам, она лишена возможности приехать на свою родину на пять лет, так как Служба безопасности Украины (СБУ) признала песню «Маленькая страна» экстремистской.
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Да, на 5 лет меня так взяли и „прихлопнули“. Кстати, самую первую. Наверное, они не выросли просто на моих песнях. Они решили, что песня „Маленькая страна“ призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать.
— Наташа Королева, российская певицаТелеканал 360° вчера в 20:35
с чего всё началось
Артистка рассказала, что судится со Службой безопасности Украины, и что дело уже рассматривается в Европейском суде. А Тигран Кеосаян посоветовал Королёвой написать и спеть новую песню — «Винницкий мальчишка» — про Порошенко, чтобы исправить ситуацию.НТВвчера в 17:15
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