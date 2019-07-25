Политика
СБУ отпустила экипаж задержанного российского танкераBFM.ru 10:25
Моряки с задержанного на Украине российского танкера Neyma освобождены из-под стражи. Об этом сообщает издание Strana.ua со ссылкой на источники в СБУ. «При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя», — сообщили собеседники портала.
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Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено в 09:56
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Наука
Странные кристаллы обнаружены в желудке тихоходки
Рафаэль Мартин-Ледо находится в числе этих специалистов. исследуя эти организмы Мартин-Ледо использовал фазово-контрастную микроскопию, с помощью которой он смог обнаружить нечто удивительное.
Обновлено 23 июля в 16:45
Кино
В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от НТВ
В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от телеканала НТВ, который многие называют «отечественным ответом» одноимённому шоу от HBO.
Обновлено в 04:30
Политика
Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
Обновлено в 17:41
Недвижимость
Усть-Илимск и Братск стали лидерами по росту цен на вторичное жилье
В 2018 году рост цен на рынке жилья стал тенденцией для большинства российских городов, отмечают аналитики.
Обновлено в 05:24
Спорт
Дарья Клишина стала чемпионкой России в прыжках в длину
Дарья Клишина стала лучшей в прыжках в длину на чемпионате России, который проходит в Чебоксарах.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Владимир Карасёв: Чешский политолог выступил против НАТО и в поддержку России
Балик, майор в отставке, с военной прямотой рассуждает о России, США, НАТО.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Здоровье
В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено в 06:36
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено в 18:23
Экономика
Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах
Уже определены регионы, где первоначально будет опробован данный вид страхования.
Обновлено в 21:07
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
Экономика
Акции Tesla рухнули после провального квартального отчета
Судя по финансовому отчету, у Tesla дела идут не так хорошо, как хотелось бы Илону Маску - убыток компании во втором квартале составил $408 млн, не оправдав ожиданий аналитиков.
Обновлено в 09:26
Происшествия
КНДР привезла на задержанное российское судно воду
Северокорейская сторона доставила на борт задержанного российского судна "Сянхайлинь-8" в порту Вонсан воду, сообщил РИА Новости Замдиректора судовладельца Сергей Седлер.
Обновлено в 03:33
Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты Ираном
Иран провел запуск баллистической ракеты, сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 19:58
Футбол
ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира
В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу
Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
Обновлено в 21:00
Футбол
«Зенит» интересуется Наингголаном
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в России По информации FC Inter News, 31-летним футболистом интересуется «Зенит».
Обновлено в 13:55
Происшествия
Директор сгоревшего лагеря «Холдоми» арестован
Директор сгоревшего палаточного лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов арестован на 2 месяца.
Обновлено в 04:43