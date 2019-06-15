СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМВести.Ru 13:16

В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России. Трубопровод, проходивший в районе госграницы, выходил во двор частного дома.

СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ

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