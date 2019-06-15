Происшествия

СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМВести.Ru 13:16

В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России. Трубопровод, проходивший в районе госграницы, выходил во двор частного дома.
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Контрабанда из России: На Украине отчитались о ликвидации незаконного трубопровода

Царьград14:08

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СБУ заявила о выявленной контрабанде топлива в Луганскую область из РФ

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News.ru07:26

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Интерфакс07:20
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На клубной базе в Ватутинках стартовала предсезонная подготовка ПФК ЦСКА к сезону 2018/2019.
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Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

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Найдена польза считающихся ненужными дополнительных пальцев

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Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
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Авто

В Приморье стали выпускать двигатели Mazda для экспорта в Японию

Предприятие проектной мощностью 50 тыс. единиц в год специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых агрегатов объемом 2 литра Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5.
Обновлено вчера в 11:00
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Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
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Новое фото сына Меган Маркл и принца Гарри вызвало переполох

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За титул Риске поборется либо с хозяйкой кортов Кики Бертенс, посеянной под первым номером, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (Q). В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич.
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В США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома

Как сообщили в ведомстве, неизвестный мужчина пытался пересечь защитное ограждение Белого дома с северо-западной стороны здания Минфина рядом с Пенсильвания-авеню.
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Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии

Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ.
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Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями

Выпуск передачи Малышевой "Жить здорово" назывался "Откуда берутся дети-кретины".
Обновлено вчера в 09:29
Политика

Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
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Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
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Глушаков высказался о своем будущем в «Спартаке»

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков выступил с обращением в адрес болельщиков и журналистов по поводу своего будущего в команде.
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Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
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Компания Paradox Interactive и студия Triumph представили новый трейлер стратегии Age of Wonders: Planetfall.
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Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме

Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
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Почему дорожают автомобили с пробегом

Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
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Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

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