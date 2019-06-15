Происшествия
СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМВести.Ru 13:16
В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России. Трубопровод, проходивший в районе госграницы, выходил во двор частного дома.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Ашберн
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Футболисты ЦСКА начали подготовку к новому сезону
На клубной базе в Ватутинках стартовала предсезонная подготовка ПФК ЦСКА к сезону 2018/2019.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Наука
Найдена польза считающихся ненужными дополнительных пальцев
Обновлено 12 июня в 10:38
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
Обновлено в 13:49
Музыка
Земфира объяснила отказ выступить в Уфе на «Сердце Евразии»
Земфира объяснила, почему отказалась от выступления в Уфе.
Обновлено в 08:03
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Авто
В Приморье стали выпускать двигатели Mazda для экспорта в Японию
Предприятие проектной мощностью 50 тыс. единиц в год специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых агрегатов объемом 2 литра Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5.
Обновлено вчера в 11:00
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено в 07:42
Теннис
Кудерметова уступила Риске в полуфинале турнира в Хертогенбосхе
За титул Риске поборется либо с хозяйкой кортов Кики Бертенс, посеянной под первым номером, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (Q). В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич.
Обновлено в 08:02
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Происшествия
В США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома
Как сообщили в ведомстве, неизвестный мужчина пытался пересечь защитное ограждение Белого дома с северо-западной стороны здания Минфина рядом с Пенсильвания-авеню.
Обновлено в 03:10
Музыка
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии
Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ.
Обновлено в 05:45
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Общество
Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями
Выпуск передачи Малышевой "Жить здорово" назывался "Откуда берутся дети-кретины".
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Обновлено в 13:00
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
Обновлено в 14:22
Футбол
Глушаков высказался о своем будущем в «Спартаке»
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков выступил с обращением в адрес болельщиков и журналистов по поводу своего будущего в команде.
Обновлено в 14:03
Политика
Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции
Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Игры
E3 2019: новый трейлер футуристической стратегии Age of Wonders: Planetfall и сравнение изданий
Компания Paradox Interactive и студия Triumph представили новый трейлер стратегии Age of Wonders: Planetfall.
Обновлено в 10:00
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме
Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20